Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

ЕРА

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Комментируя ситуацию в восточной части Средиземного моря, турецкий лидер сообщил, что в соответствии с договоренностью с Ливией по юрисдикции в Средиземноморье, в текущем году власти Турции выдадут лицензии на разведку и разработку морских месторождений. На первом этапе судно Oruç Reis проведет сейсморазведку, сообщило турецкое агентство "Анадолу".Как сообщали "Вести.Экономика", командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из России 14 января, не подписав соглашения о перемирии с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сараджем.Делегация во главе с Хафтаром покинула Москву, не подписав соглашение о прекращении огня в Ливии, сообщил "Интерфакс".По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители Правительства национального согласия Ливии в понедельник подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения."Председатель Правительства национального единства Ливии господин Сарадж и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием", - сказал Лавров в понедельник по итогам переговоров по Ливии в Москве."Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул Лавров.Российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.