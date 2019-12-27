ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

      16:29Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

      ЕРА

      Комментируя ситуацию в восточной части Средиземного моря, турецкий лидер сообщил, что в соответствии с договоренностью с Ливией по юрисдикции в Средиземноморье, в текущем году власти Турции выдадут лицензии на разведку и разработку морских месторождений. На первом этапе судно Oruç Reis проведет сейсморазведку, сообщило турецкое агентство "Анадолу".

      Как сообщали "Вести.Экономика", командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из России 14 января, не подписав соглашения о перемирии с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сараджем.

      Делегация во главе с Хафтаром покинула Москву, не подписав соглашение о прекращении огня в Ливии, сообщил "Интерфакс".

      По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители Правительства национального согласия Ливии в понедельник подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.

      Ссылки по теме

      "Председатель Правительства национального единства Ливии господин Сарадж и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием", - сказал Лавров в понедельник по итогам переговоров по Ливии в Москве.

      "Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул Лавров.

      Российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.

      Рубрики: Африка

      Метки: Ливия, Тайип Эрдоган

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить