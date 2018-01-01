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      Мишустин: члены правительства понесут личную ответственность за выполнение нацпроектов

      14:53Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Члены нового правительства понесут личную ответственность за достижение национальных целей развития, заявил кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин в Госдуме.

      Михаил Мишустин

      "Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", - отметил Мишустин.

      "Это очень важно, потому что я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. А открытая, конструктивная критика помогает нам лучше работать. И здесь вы, парламентарии страны, обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему", - пояснил Мишустин.

      По его словам, законотворческая работа - важнейшая составляющая успешного решения задач, которые стоят перед обществом и страной. "И здесь то конструктивное сотрудничество, которое есть с Государственной думой у правительства, наше взаимопонимание, это одно из очень важных условий. Своевременное принятие законов, правил нужных, значимых для страны и, конечно, для наших граждан", - подчеркнул Мишустин.

      "Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Госдумы, с фракциями, с Советом Федерации", - заключил Мишустин.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Совет Федерации, Госдума, Михаил Мишустин, Послание президента Федеральному собранию

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