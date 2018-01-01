Мишустин: члены правительства понесут личную ответственность за выполнение нацпроектов

Члены нового правительства понесут личную ответственность за достижение национальных целей развития, заявил кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин в Госдуме.

Михаил Мишустин

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", - отметил Мишустин."Это очень важно, потому что я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. А открытая, конструктивная критика помогает нам лучше работать. И здесь вы, парламентарии страны, обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему", - пояснил Мишустин.По его словам, законотворческая работа - важнейшая составляющая успешного решения задач, которые стоят перед обществом и страной. "И здесь то конструктивное сотрудничество, которое есть с Государственной думой у правительства, наше взаимопонимание, это одно из очень важных условий. Своевременное принятие законов, правил нужных, значимых для страны и, конечно, для наших граждан", - подчеркнул Мишустин."Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Госдумы, с фракциями, с Советом Федерации", - заключил Мишустин.