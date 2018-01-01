Мишустин: члены правительства понесут личную ответственность за выполнение нацпроектов
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Объемы обогащения урана в Иране превысили уровень, достигнутый до ядерной сделки
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Мишустин: деньги на выполнение поставленных президентом задач есть
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Число клиентов, совершающих ежедневные сделки с акциями на Мосбирже, превысило 100 тысяч
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МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году
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Сбербанк – ожидаемо крепкая отчетность
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Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства: задачи нужно решать более динамично
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Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO
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Мишустин намерен провести изменения в составе правительства: кто из министров может уйти?
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Китайская ZTE решила потратить почти $2 млрд на развитие 5G
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Продажи автомобилей в Европе резко выросли в декабре
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Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
13:09
Главным драйвером в 2020 году ожидает стать внутренняя трансформация России
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Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы и введения прогрессивной шкалы НДФЛ
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Германия готовит меры по поддержке автомобильного сектора
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Человеческий капитал – базовая ценность для России
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Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний
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Первое совещание по внесению изменений в Конституцию РФ пройдет в пятницу
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Украина проведет совместные учения с НАТО в октябре
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Китай оценивает рост ВВП в 2019 году более чем в 6%
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В интернете выложили запись "совещания" у Гончарука с критикой Зеленского
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Парнас заявил, что Трамп был в курсе всех его действий на Украине
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Вся реклама на Украине должна выходить с 16 января на украинском языке
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7 отставок правительств России
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Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов
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"Аэрофлот" предложил создать новую авиакомпанию для Дальнего Востока
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Рост цен на новое жилье в Китае замедлился до минимума почти за 1,5 года
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Регионы Дальнего Востока получат за три года более 1 млрд рублей на поддержку фермеров
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Уйти от слежки: "Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам
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Эксперты прогнозируют резкое подорожание жилья в 2020 году
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США пригрозили Европе пошлинами на автомобили из-за ядерной программы Ирана
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Отставка правительства рублю не помеха: почему трейдеры по-прежнему верят в валюту РФ?
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Очередное снижение налогов - еще одно оружие Трампа на выборах
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Кредит недоверия: банки все чаще отказывают в займах из-за высокой долговой нагрузки
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Топ-5 необычных направлений для путешествий по России зимой 2020 года
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Топ-10 лучших стран мира в 2020 году
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Какую сделку заключили США и Китай?
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Как отреагировали рынки на долгожданное подписание?
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Мнучин оценил эффект от сделок с Китаем, Мексикой и Канадой
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Может ли ИГИЛ взять под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ирака?
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Что помешает США выиграть "холодную войну 2.0"?
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Михаил Мишустин
Мишустин: члены правительства понесут личную ответственность за выполнение нацпроектов
14:53
Мишустин: деньги на выполнение поставленных президентом задач есть
14:39
Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства: задачи нужно решать более динамично
13:49
Мишустин намерен провести изменения в составе правительства: кто из министров может уйти?
13:40
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы и введения прогрессивной шкалы НДФЛ
12:50
Человеческий капитал – базовая ценность для России
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Первое совещание по внесению изменений в Конституцию РФ пройдет в пятницу
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Предложения Путина: укрепление суверенитета России и рост социальной ответственности государства
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