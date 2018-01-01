Китайская ZTE решила потратить почти $2 млрд на развитие 5G

ZTE Corp планирует привлечь 11,5 миллиардов юаней ($1,7 миллиарда) от частного размещения акций А для пополнения оборотных средств, а также финансирования исследований и разработок сети 5G (R&D), так как китайские операторы возлагают большие надежды на массовое внедрение беспроводных технологий нового поколения.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"ZTE собирается выпустить 381 098 968 акций класса А десяти неназванным сторонним инвесторам, говорится в заявлении, опубликованном на Шэньчжэньской фондовой бирже. По завершению сделки акции составят 8,27 процента от общего выпущенного акционерного капитала ZTE, по данным компании.Цена эмиссии акций класса А, которые подлежат блокировке в течение 12 месяцев с даты листинга, составляет 30,21 юаня. Это на 18,2% меньше цены аналогичных акций ZTE на закрытии биржи в Шэньчжэне в среду. Продажа акций не изменит контрольных акционеров компании, сказано в сообщении.ZTE является четвертым в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования после Huawei, Nokia и Ericsson. Huawei Technologies, крупнейший в мире производитель сетевого оборудования, инвестировал миллиарды долларов в сети 5G и считается лидером отрасли. Однако компания Huawei оказалась под давлением со стороны США, когда китайской компании запретили покупать технологии американского происхождения по соображениям национальной безопасности.ZTE также ускоряет развертывание своего 5G-бизнеса за рубежом: в октябре прошлого года компания заявила, что она получила 35 коммерческих контрактов на поставку сети 5G на основных рынках по всему миру. Ранее в 2018-м году компания фиксировала убыток в 7 миллиардов юаней ($991 миллион), когда ZTE прекратила основную операционную деятельность почти на четыре месяца в соответствии с торговым запретом США, который был впоследствии отменен.Jefferies в своем отчете отмечают, что успешное привлечение средств придаст инвесторам уверенности в деятельности компании в области НИОКР и поможет ей завоевать долю рынка 5G. Тем не менее, эксперты продолжают испытывать беспокойство по поводу перспектив ZTE из-за сильной конкурента в лице Huawei, которая находится под давлением со стороны США, что дает больше оснований для поддержки компании со стороны правительства страны.Ранее американское издание WSJ опубликовало статью, в которой сообщалось о том, что правительство КНР предоставило Huawei финансовую поддержку, которая позволила бы компании поддерживать более конкурентоспособные цены на рынке.Изучив публичные документы, в том числе заявления компании и данные земельного кадастра, обозреватели подсчитали, что в виде грантов, кредитов, налоговых льгот и других форм финансовой помощи Huawei получила от государства до $75 млрд. По мнению аналитиков, за счет этого китайский вендор и смог установить более низкие, чем у конкурентов, цены с выгодой для клиентов до 30%.Исследование WSJ показало, что наибольшую часть помощи - около $46 млрд - компания получила в виде займов, кредитных линий и других форм поддержки от государственных кредиторов. Кроме того, в период с 2008 по 2018 гг. компания сэкономила до $25 млрд на налогах благодаря мерам государственного стимулирования технологического сектора. Также Huawei получила $1,6 млрд в виде грантов и $2 млрд в виде скидок на землю.Финансовая поддержка отдельных компаний и отраслей - распространенная практика во многих странах. Тем не менее американское издание считает, что помощь китайских властей Huawei, в том числе предоставление налоговых льгот, которое началось еще 25 лет назад, вызывает вопросы относительно связей с Пекином.Прогнозируемая общая чистая прибыль ZTE на 2019 год составляет от 4,3 миллиардов юаней до 5,3 миллиардов юаней, согласно заявлению, сделанному в октябре прошлого года.