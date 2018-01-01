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      В Госдуме началось рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост премьера

      15:18Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Госдума приступила к обсуждению кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

      EPA-EFE -MAXIM SHIPENKOV

      Кандидатура Мишустина предложена президентом России Владимиром Путиным 15 января.

      Мишустин в своем выступлении перечислил приоритеты работы нового правительства:

      1. Начать новый инвестиционный цикл.

      2. Реформа контрольно-надзорной деятельности, снижение административных барьеров.

      3. Повышение производительности труда.

      4. Поддержка экспортно ориентированных предприятий.

      5. Развитие оборонного сектора экономики.

      6. "Цифровой прорыв", технологическое развитие.

      7. Поддержка сельского хозяйства.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Госдума, премьер, Михаил Мишустин

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