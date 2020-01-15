Девятов: правительство Мишустина - переходное. Беды и угрозы для России множатся

Полюсов в природе всегда два, в ней нет многополярности. Баланс сохранен и в политике: в мире два полюса - США и Китай. А где находится Россия? Сможет ли новое правительство изменить ход событий и жизнь людей в России, ход всемирной истории, сделать Россию третьим полюсом?

И смена правительства в России ничего не решает, не меняет ход событий. Россия пока не может заказать мировую игру.

А это может сделать лишь мировая война.

Вдумайтесь: приватизация - это продажа госсобственности, отчуждение госсобственности путем продажи. А ведь в этой госсобственности есть доля каждого россиянина.

Ваше имущество правительство продаст.

Полное поражение России в Сирии

поражение России в ДНР и ЛНР,

поражение России в "газовой войне" с Украиной

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".В мировой Большой Игре обозначились шесть участников (мировых проектов), но полюсов два. Игра истории идет по кругу. Тому, кто заказывает игру в паре, подыгрывает "болван", отмечает заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов.Россия на виду, но играет по правилам Запада, наращивает военную силу, но не обрела свой национальный проект. Россия в мире выполняет роль карточного "болвана", поясняет Девятов. А болвана обвиняют во всех грехах и преступлениях, и оправдываться - значит пытаться поймать падающий нож."С отставкой правительства Медведева в стране начался ускоренный транзит власти. Перемены подталкивает форс-мажор мирового кризиса. С 2013 г. идет Третья мировая война (WWIII) нового, гибридного типа, год перелома - 2020. В конце транзита к рычагам управления придут "большевики-ленинцы" наших дней. Транзит власти неизбежно будет сопровождаться чисткой кадров. То правительство, которое возглавил Мишустин, будет переходным", - подчеркнул Девятов."Не факт, что либералы из нового правительства исчезнут. Ибо задача на глобальном уровне - сменить капиталистической способ производства и войти в новый мировой порядок.Война, начавшись в 2013 г., в 2020 г. перешла в активную фазу (продлится два-три года)", - отметил Девятов.Кремлевские чиновники окажутся конгениальными, если выскользнут из поражения в войне, сменив режим сверху и встроившись в мировой проект Китая - "Сообщество единой судьбы человечества", но не как союза, а как семьи народов. В этом проекте для России есть возможность занять достойную роль старшей сестры.Отсюда и стратегия "спина к спине". Если игру закажет Китай, то пара Китай-Россия соберет почти все взятки. "Однако кремлевские чиновники не могут подменить навязанный "партнерами" (США, Китаем, ЕС, исламскими странами, Фининтерном) сеанс одновременной игры в шахматы. Проблема в том, что китаеведение разгромлено друзьями доллара США, и наверху в России некому вести игру в ГО (облавные шашки) на Восточном фронте. Китайцы же очень хорошо информированы и понимают, что все разговоры с ними - это всего лишь торговля с Западом. А по сему чуда ожидать не приходится", - заявил Девятов.Во "внутреннем контуре" Девятов различает продолжение политики умиротворения - "всем сестрам по серьгам", мытарь-премьер-цифровик-рыночник и православный ночной хоккеист. "Но спинным мозгом чую - ускоренный транзит завершится в руках российских друзей "китайских драконов", - пояснил Девятов.Самое убедительное оружие - это не Кинжалы-Авангарды-Калибры-Посейдоны. Самое страшное оружие - это ЯСНЫЙ ПЛАН (АЛЬТЕРНАТИВА) выхода из нынешнего кризиса и тупика. Причем не на уровне "поговорить", а на уровне ПРОТОТИПА, подчеркнул Девятов.Такого плана у российского правительства нет. Есть лишь понимание, кого назначить в правительство на кураторство за распределением бюджетных денег. Однако распределение денег по кланам - не задача, задача - строить Россию и давать населению блага.Но население оторвано от получения ренты, доходов от нефти и газа и основных средств производства. Основная прибыль владельцев частных компаний уходит за рубеж.Российские власти не пойдут на национализацию основных компаний и отраслей, и значит, вывод денег за рубеж продолжится.Мало того, намечена новая приватизация госкомпаний, которая добьет российскую экономику, но обогатит новых собственников.Это вам подтвердит любой грамотный юрист.То есть правительство приняло решение на отчуждение у вас имущества без вашего согласия.Но ведь отчуждение имущества может произойти ТОЛЬКО по решению суда. Правительство - исполнительный орган, отнюдь не судебный. Таким образом, правительство занимается грабежом. Может ли такое правительство повести Россию вперед? Если у вас отнимают - вы слабеете, а слабый всегда гибнет в пути и не может пройти этот путь до конца. Путешествие становится непосильным.Россия медленно, но верно превращается в Венесуэлу, поскольку этнические группы выводят деньги за границу, а не вкладывают деньги в России. И дело вовсе не в "инвестиционном климате". За счет выводимых из России триллионов долларов Запад смягчает для себя последствия кризиса и обеспечивает свою элиту новыми деньгами.Это разумно для США, но трагично для россиян. Сильный полюс притягивает деньги, слабый отдает. Причем по воле злых, конкретных человеческих сил и элит. Зло всегда безгранично, добро имеет пределы.По мнению Девятова, на искренний союз с Россией Китай не пойдет, как и все остальные страны. А вот к Новой Модели Хозяйствования, построенной на новых принципах богатства информационного общества, потянется весь мир. Причем нужно действовать решительно и асимметрично - по стратагеме "замахиваться на Западе, чтобы ударить на Востоке", считает Девятов.Встраиваться же в мировой проект США - цифрового трансгуманизма - это тупик, заявил эксперт. Новая Мировая война уже началась, идет активная фаза подготовки к "горячей" войне."Россия же с флагом моста между Европой и Азией оказалась в стратегической растяжке между Ираном и Израилем, Турцией и США.И если США растаскиванием внимания точечными ударами, широкомасштабными санкциями и заключением "сделки века" с Палестиной еще могут выскользнуть из ядра конфликта в позицию над схваткой, а Турция, заняв сбоку позицию лидера Красного халифата, может подыграть США, то России, оказавшейся строго посередине конфликта, вывернутся из схватки теократий Ирана и Израиля не удастся. Что и написано относительно "царя северного" в библейской Книге пророка Даниила: "и никто не поможет ему", - заявил Девятов., нефть которой забрали США (Россия несет в Сирии расходы, США получают в Сирии доходы),где продолжает погибать пророссийски настроенное население и ухудшается экономическое положение (России придется нести расходы по восстановлению ДНР и ЛНР),(российские и украинские чиновники и нефтегазовая элита получили деньги, простые россияне потеряли деньги в виде добавок к зарплатам и пенсиям) - все это звенья одной цепи, последствия заигрывания с западными "партнерами"."Говорят про сирийскую победу. А сухопутный театр кто держит? Сирийская армия там сидит на опорных пунктах. Мы же только летаем. Ну Силы специальных операций выскочили, где-то что-то сделали. Дальше что? Войск нет", - задался вопросом Девятов.Между тем, объявив Россию "боевой нацией", социалисты с китайской спецификой выталкивают либеральную Россию на военное противостояние с США, которое на глазах обостряется, тогда как сами взяли на себя "торговую войну" за конструктивное сотрудничество, где уже добились подписания 13-15.01.20 первого торгово-экономического соглашения между Китаем и США, заявил Девятов.То есть США и Китай поделили будущий мир, и последствия этого соглашения станут понятными и осязаемыми только через много лет. Большое видится на расстоянии. Китаю для прикрытия тыла вполне достаточно газопровода и нефтепровода из России. Все остальное на поле боя заберут "партнеры" России - США и ЕС.Пришло время закончить ночные хоккейные игры, тем более, что за время этих игр количество бедных россиян увеличилось до 20 млн. Идет большая мировая игра на выбывание, и в правительстве пока нет защитников и нападающих, а есть лишь вратари, которые не умеют держать удар и ловить шайбу.Отсюда совет новому правительству: учится играть в ГО, а не в хоккей. Одно успокаивает: китайцы не очень хорошо играют в хоккей. Да он им и не нужен.