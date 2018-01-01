Apple купила стартап, освобождающий смарт-устройства от привязки к облакам

Apple заплатила около $200 млн за стартап Xnor.ai, разрабатывающий высокоэффективные технологии для "граничных вычислений" (edge computing), сообщает TechCrunch со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Стартап Xnor.ai занимается созданием систем искусственного интеллекта (ИИ) для "умных" устройств, способных работать вне сети и доступа к облачным данным. Помимо производителя iPhone, поглощением Xnor.ai были заинтересованы такие гиганты, как Amazon, Microsoft и Intel.В Apple подтвердили приобретение, но воздержались от подробных комментариев, ограничившись шаблонным заявлением: "Apple покупает время от времени небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем наши цели или планы".Разработки Xnor.ai связаны с повышением эффективности алгоритмов машинного вычисления до такой степени, чтобы они могли выполняться на самом слабом "железе" — вплоть до микросхем, работающих от фотоэлектрических элементов. Например, решения стартапа позволяют создавать камеры видеонаблюдения, решающие задачи распознавания объектов самостоятельно, не полагаясь на серверы в облаке и передачу огромных объемов данных.В 2019 г. Xnor.ai запустила платформу AI2Go, которая позволит разработчикам и производителям создавать ИИ-модели, оптимизированные для использования на "умных" устройствах. Решение предназначено для передовых граничных вычислений на таких устройствах, как камеры, дроны и датчики.Платформа включает сотни моделей, созданных специально под устройства для "умного" дома, обеспечения безопасности, развлечений и видеонаблюдения. Задача сервиса - избавить разработчиков от некоторых сложностей при создании ИИ для граничных устройств, например задержка отклика, потребление энергии или ограничения доступной памяти.Модели можно создавать всего за несколько кликов и строчек кода, а также изменять настройки ограничений для управления, к примеру, расходом памяти. Помимо этого, модели кастомизированы для различных сценариев использования и оснащены механизмом логического вывода.Как рассказал изданию Financial Times один из источников, знакомый с разработками Xnor, технологии стартапа помогают избежать отправки информации в облако, а значит, клиенты Apple могут полностью контролировать свои личные данные. Также критически важные приложения могут продолжать работать, даже если они теряют соединение с облаком, например в самоуправляемых автомобилях.Покупка Xnor может стать важной частью маркетинговой деятельности компании, поскольку она пытается отличиться от Google и Facebook, полагают источники FT. В самой компании Apple отказались комментировать приобретение стартапа.Xnor.ai была отделена от Института искусственного интеллекта, основанного сооснователем Microsoft Полом Алленом, и получила $14 млн финансирования от инвесторов. Генеральный директор Xnor.ai Али Фархади является доцентом Вашингтонского университета.