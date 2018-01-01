Госдума поддержала предложение президента России назначить Мишустина главой правительства

Государственная дума согласовала кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ.

Фото: пресс-служба Госдумы.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Президент РФ предложил на эту должность Михаила Мишустина. Депутаты поддержали предложение главы государства: за высказались 383 парламентария, против - нет, воздержался 41, сообщили в пресс-службе Госдумы.Кандидатуру Михаила Мишустина парламентариям представил Полномочный представитель Президента РФ в Государственной думе Гарри Минх."Вчера после послания президента, после встречи с правительством президент своим указом объявил об отставке правительства. И соответственно внес в Государственную думу предложение по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича для получения согласия для назначения на должность Председателя Правительства", — напомнил он.Гарри Минх подчеркнул, что Михаил Мишустин соответствует всем требованиям закона о Правительстве РФ. "Михаил Владимирович Мишустин хорошо знаком Государственной думе, – сказал полномочный представитель президента. – Он является действительным государственным советником РФ I-го класса, доктор экономических наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, он инженер-системотехник. По сути, он с середины 90-х гг. занимается тем, что мы сегодня называем термином "цифровизация" и "информационными технологиями".После доклада Полномочного представителя президента перед депутатами выступил Михаил Мишустин, далее он ответил на вопросы парламентариев."Работа по национальным проектам должна быть форсирована", — заявил Михаил Мишустин, выступая перед парламентариями.