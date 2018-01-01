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      Госдума поддержала предложение президента России назначить Мишустина главой правительства

      15:51Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Государственная дума согласовала кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ.

      Фото: пресс-служба Госдумы.

      Президент РФ предложил на эту должность Михаила Мишустина. Депутаты поддержали предложение главы государства: за высказались 383 парламентария, против - нет, воздержался 41, сообщили в пресс-службе Госдумы.

      Кандидатуру Михаила Мишустина парламентариям представил Полномочный представитель Президента РФ в Государственной думе Гарри Минх.

      "Вчера после послания президента, после встречи с правительством президент своим указом объявил об отставке правительства. И соответственно внес в Государственную думу предложение по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича для получения согласия для назначения на должность Председателя Правительства", — напомнил он.

      Гарри Минх подчеркнул, что Михаил Мишустин соответствует всем требованиям закона о Правительстве РФ. "Михаил Владимирович Мишустин хорошо знаком Государственной думе, – сказал полномочный представитель президента. – Он является действительным государственным советником РФ I-го класса, доктор экономических наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, он инженер-системотехник. По сути, он с середины 90-х гг. занимается тем, что мы сегодня называем термином "цифровизация" и "информационными технологиями".

      После доклада Полномочного представителя президента перед депутатами выступил Михаил Мишустин, далее он ответил на вопросы парламентариев.

      "Работа по национальным проектам должна быть форсирована", — заявил Михаил Мишустин, выступая перед парламентариями.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Госдума, Михаил Мишустин, премьер-министр

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