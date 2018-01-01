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      ЦБ Турции снизил процентную ставку сильнее, чем ожидалось

      16:50Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Центральный банк Турции снизил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что превзошло прогнозы большинства экономистов.

      Фото: EPA-EFE/SEDAT SUNA

      Регулятор снизил ставку недельного РЕПО с 12% до 11,25%, что стало самым сдержанным шагом с начала смягчения денежно-кредитной политике в июле. Это указывает на то, что монетарное стимулирование сворачивается по мере восстановления экономики после рецессии, отмечает Reuters.

      Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение ставки на 50 б. п.

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      Пятое подряд снижение ставки в Турции подтолкнуло реальные ставки на отрицательную территорию для местных жителей с депозитами в лирах, учитывая, что основной показатель инфляции в годовом исчислении вырос до 11,84% в декабре.

      Обосновывая свое решение, центральный банк указал на улучшение прогноза инфляции, слабые инвестиции и низкую глобальную экономическую активность. "Улучшение макроэкономических показателей, в частности инфляции, способствует снижению премии за страновой риск", - говорится в сообщении центробанка.

      Инфляция упала с пика на уровне выше 25% после валютного кризиса 2018 г., в результате которого турецкая лира снизилась почти на 30%. Последовавшая за этим рецессия привела к тому, что в 2019 г. экономический рост практически прекратился. Центральный банк отреагировал на кризис повышением ставки до уровня 24%, где она оставалась до июля прошлого года.

      Как сообщали "Вести.Экономика", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал значительно снизить процентные ставки.

      Эрдоган, давний сторонник альтернативных экономических теорий, утверждал, что снижение процентных ставок приведет к замедлению инфляции, так как расходы по займам снизятся.

      В декабре президент Турции заявил, что рассчитывает на снижение ставки до уровня, выражающегося однозначным числом, в 2020 г.

      Рубрики: ЦБ мира, Ближний Восток

      Метки: процентная ставка, Турция, ЦБ Турции

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