WeChat вводит платные подписки на контент

Китайский суперапп WeChat тестирует платную подписку (пэйвол) для официальных аккаунтов, открывая для создателей контента больше возможностей для монетизации, по мере того, как китайские интернет-пользователи проявляют большую готовность платить за онлайн-контент.

История вопроса Термин «суперапп» ввел в употребление в 2010 г. основатель BlackBerry Майк Лазаридис, определив его как «закрытую экосистему, состоящую из множества приложений, которые люди используют каждый день из-за полной интегрированности, цельности и удобства пользования». Но если Лазаридис называл супераппом единую платформу приложений, то сейчас речь идет о совмещении множества социальных, финансовых, сервисных и развлекательных функций в одном приложении. Термин «суперапп» ввел в употребление в 2010 г. основатель BlackBerry Майк Лазаридис, определив его как «закрытую экосистему, состоящую из множества приложений, которые люди используют каждый день из-за полной интегрированности, цельности и удобства пользования». Но если Лазаридис называл супераппом единую платформу приложений, то сейчас речь идет о совмещении множества социальных, финансовых, сервисных и развлекательных функций в одном приложении.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"Некоторые официальные блоги на WeChat смогут взимать плату с читателей либо за выбранный оригинальный контент, либо за доступ ко всему содержимому, сообщает WeChat. Создатели контента могут назначить ценник за свой контент в размере от 1 юаня до 208 юаней (от 15 центов до 30 долларов), и WeChat не будет взимать свой процент в течение пробного периода.WeChat, управляемый китайским интернет-гигантом Tencent Holdings, изначально разрешит доступ к функции пэйвола только ограниченному числу блоггеров, которые опубликовали не менее трёх оригинальных материалов без нарушения правил сообщества в течение трёх месяцев. Предполагается, что в будущем платформа распространит функцию платных подписок на более широкую группу пользователей.Аккаунты, управляемые медийными организациями, правительствами и компаниями, не смогут принять участие в тестировании системы,сообщает WeChat.WeChat может похвастаться 1,15 млрд активных пользователей, что делает сервис одной из самых популярных контент-платформ для китайских интернет-пользователей, которые смогут спонсировать авторов, платя за понравившийся контент. Новая функция позволит WeChat предложить своим создателям контента дополнительную возможность монетизации что, в свою очередь, должно привести к созданию более качественных материалов.Траты китайских интернет-пользователей на онлайн-контент всё растут. Юзеры могут раскошелиться на покупку музыки, видео и подкастов. По данным прошлогоднего отчета iResearch, в 2018 году число платных пользователей выросло в пятнадцать раз и составило 38,77 млн человек по сравнению с пятью годами ранее. Однако платные пользователи составляли лишь 6 процентов всех пользователей.Платная подписка является растущей тенденцией в Китае для контент-платформ, таких как подкасты и новостные сайты, которые включают в себя такие приложения, как Dedao и Ximalaya FM, где пользователи могут платить за аудиокниги. Рынок "платы за знания" составил 4,9 млрд юаней в 2017 году и, по оценкам, достигнет 23,5 млрд юаней в 2020 году, согласно отдельному отчету iResearch в 2018 году."Читатели готовы платить авторам, которым доверяют, за контент, который имеет ценность", - сказал Чжан Диндин, независимый комментатор интернет-индустрии и бывший глава пекинской исследовательской фирмы Sootoo Institute. "С помощью платёжной стены Tencent вознаграждает авторов, а также поощряет их продолжать создавать оригинальный контент".