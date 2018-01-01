Как смена правительства повлияет на решения Банка России?

Неожиданная перестановка в правительстве может оказать серьезное влияние на планы Банка России по снижению ставок в этом году.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Центробанк РФ, от которого экономисты ждут снижения ставки уже в этом квартале, может приостановить смягчение после неожиданной смены правительства, считают аналитики ING Groep NV и Morgan Stanley.Отсутствие определенности по бюджетной политике нового правительства может склонить Банк России к осторожности, написала в обзоре от 15 января Алина Слюсарчук из Morgan Stanley, передает Bloomberg.По оценке ING, Центробанк, вероятно, ограничится в этом году снижением ключевой ставки всего до 6%, что окажет поддержку рублю и поставит на паузу ралли облигаций федерального займа."Перспективы финансовых активов, особенно облигаций, в основном будут зависеть от масштабов фискального смягчения, которое теперь выглядит все более вероятным", - написал в обзоре главный экономист ING по России Дмитрий Долгин.Рубль уже реагирует на эти события снижением, хотя на внешних рынках сохраняется оптимизм.Сегодня российская валюта теряет к доллару и евро в пределах полупроцента.Доходность ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г., лидирующих по обороту на Московской бирже, снизилась на 3 базисных пункта.Напомним, в прошлом году доходность 10-летних ОФЗ упала на максимальную величину с 2015 г. во многом благодаря циклу снижения стоимости заимствований Банка России. ЦБ РФ может стать более осторожным после смены правительства и 7 февраля сохранит ставку на уровне 6,25%, отмечает ING."Мы продолжаем считать слишком агрессивными закладываемые рынком в цены ожидания почти трех снижений ставки и видим более вероятным одно снижение, - приводит Bloomberg слова Долгина. - Во-вторых, рост расходов может привести к увеличению предложения ОФЗ, которое и так велико".