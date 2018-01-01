ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию России

      16:12Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Поправки в Конституцию России необходимы для того, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий в стране. Эти поправки не затрагивают основ конституции, заявил президент Владимир Путин на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию России.

      Президент после ожидаемых поправок должен сохранить полномочия по отстранению от должности чиновников, которые не справляются с выполнением обязанностей или утратили доверие.

      По мнению Путина, после внесения поправок Россия останется президентской республикой, но станет более открытой, а значение и ответственность Госдумы повысятся. Путин считает, что связка Госдумы с правительством востребована в стране.

      Что касается статуса Госсовета, то нельзя создавать "вторую палату регионов", подчеркнул Путин.

      В Послании Федеральному собранию от 15 января Путин предложил пакет конституционных изменений, среди которых утверждение кандидатуры премьер-министра и министров Госдумой, усиление роли Конституционного суда, Госсовета и губернаторов.

      Президент предложил россиянам проголосовать за каждую поправку.

      Путин заявил также о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Сопредседателями группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева.

      Рубрики: Президент

      Метки: правительство, Владимир Путин, Госдума, министр, Конституция России

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить