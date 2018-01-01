Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию России

Поправки в Конституцию России необходимы для того, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий в стране. Эти поправки не затрагивают основ конституции, заявил президент Владимир Путин на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию России.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Президент после ожидаемых поправок должен сохранить полномочия по отстранению от должности чиновников, которые не справляются с выполнением обязанностей или утратили доверие.По мнению Путина, после внесения поправок Россия останется президентской республикой, но станет более открытой, а значение и ответственность Госдумы повысятся. Путин считает, что связка Госдумы с правительством востребована в стране.Что касается статуса Госсовета, то нельзя создавать "вторую палату регионов", подчеркнул Путин.В Послании Федеральному собранию от 15 января Путин предложил пакет конституционных изменений, среди которых утверждение кандидатуры премьер-министра и министров Госдумой, усиление роли Конституционного суда, Госсовета и губернаторов.Президент предложил россиянам проголосовать за каждую поправку.Путин заявил также о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Сопредседателями группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и академик РАН Талия Хабриева.