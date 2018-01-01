Силуанов представит Мишустину предложения по финансированию задач, поставленных Путиным
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Германия выплатит €40 млрд регионам и компаниям, пострадавшим от отключения угольных электростанций
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ЦБ РФ снизил прогноз профицита ликвидности в 2020 году
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Рынок США: S&P 500 выходит к отметке 3300
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Рынок ОФЗ: реакция на отставку правительства была негативной, но краткосрочной
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WeChat вводит платные подписки на контент
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ЦБ Турции снизил процентную ставку сильнее, чем ожидалось
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Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства
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Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС
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Как смена правительства повлияет на решения Банка России?
16:24
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию России
16:12
Госдума поддержала предложение президента России назначить Мишустина главой правительства
15:51
Китай согласился покупать редкоземельные металлы у США в рамках торговой сделки
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В Госдуме началось рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост премьера
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Apple купила стартап, освобождающий смарт-устройства от привязки к облакам
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Мишустин: члены правительства понесут личную ответственность за выполнение нацпроектов
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Объемы обогащения урана в Иране превысили уровень, достигнутый до ядерной сделки
14:41
Мишустин: деньги на выполнение поставленных президентом задач есть
14:39
Число клиентов, совершающих ежедневные сделки с акциями на Мосбирже, превысило 100 тысяч
14:37
МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году
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Сбербанк – ожидаемо крепкая отчетность
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Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства: задачи нужно решать более динамично
13:49
Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO
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Мишустин намерен провести изменения в составе правительства: кто из министров может уйти?
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Китайская ZTE решила потратить почти $2 млрд на развитие 5G
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Продажи автомобилей в Европе резко выросли в декабре
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Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
13:09
Главным драйвером в 2020 году ожидает стать внутренняя трансформация России
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Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы и введения прогрессивной шкалы НДФЛ
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Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний
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Первое совещание по внесению изменений в Конституцию РФ пройдет в пятницу
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Украина проведет совместные учения с НАТО в октябре
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Китай оценивает рост ВВП в 2019 году более чем в 6%
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В интернете выложили запись "совещания" у Гончарука с критикой Зеленского
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Парнас заявил, что Трамп был в курсе всех его действий на Украине
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Вся реклама на Украине должна выходить с 16 января на украинском языке
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7 отставок правительств России
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Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов
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"Аэрофлот" предложил создать новую авиакомпанию для Дальнего Востока
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Рост цен на новое жилье в Китае замедлился до минимума почти за 1,5 года
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Регионы Дальнего Востока получат за три года более 1 млрд рублей на поддержку фермеров
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Рубрики: Президент
Метки: Владимир Путин, Михаил Мишустин, Кремль, Дмитрий Медведев, Совет безопасности России
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