Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Текст указа размещен на сайте Кремля. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Путин подписал также указ, который вводит в сводный перечень государственных должностей новую должность - заместитель председателя Совета безопасности России.В положение о Совете безопасности России добавлен пункт, согласно которому "заместитель председателя Совета безопасности и секретарь Совета безопасности входят в число постоянных членов СБ".Другим указом президент назначил Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя СБ, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства.