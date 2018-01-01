ЦБ РФ снизил прогноз профицита ликвидности в 2020 году

Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 г. до 3,4-3,9 трлн с 4,1-4,6 трлн руб., сообщается в комментарии ЦБ РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

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Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 г. понижен до уровня 3,4-3,9 трлн руб. с 4,1-4,6 трлн руб. после уточнения фактических данных за декабрь 2019 г.", - сообщается в документе.В декабре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,2 трлн до 2,8 трлн руб. Это ниже ноябрьского прогноза Банка России, который составлял 3,6-3,9 трлн руб."Отток ликвидности был обусловлен увеличением объема наличных денег в обращении и ростом остатков средств на корсчетах банков, которые превысили объем поступлений средств в кредитные организации по бюджетному каналу", - указано в комментарии.Спред ставок МБК к ключевой ставке Банка России расширился на фоне ожиданий снижения ставки на декабрьском заседании совета директоров Банка России. Ставки в сегменте "валютный своп" оставались вблизи ставок МБК в условиях сохранения запасов валютной ликвидности в банковском секторе на комфортном уровне.В IV квартале 2019 г. ставки по банковским операциям преимущественно снижались, в ноябре ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум. В то же время расширение круга корпоративных заемщиков привело к росту среднерыночной ставки по долгосрочным рублевым кредитам. В ноябре в розничном сегменте кредитного рынка продолжилось замедление активности. Наибольший вклад в замедление роста розничного кредитного портфеля вносило потребительское кредитование.