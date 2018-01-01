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      Силуанов представит Мишустину предложения по финансированию задач, поставленных Путиным

      17:51Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Премьер-министру Михаилу Мишустину вскоре представят доклад с предложениями о финансировании мер социально-демографической поддержки, которые вошли в президентское Послание Федеральному собранию, заявил и. о. первого вице-премьера-министра финансов Антон Силуанов.

      Антон Силуанов

      "Мы сейчас готовим предложения для доклада в правительство, Михаилу Владимировичу Мишустину, о том, какими источниками обеспечить достижение тех задач, которые поставлены как на текущий год, так и на ближайшие годы. Думаю, что это дело ближайших дней, как только будет все сформировано. Это одно из первых дел, которые мы должны будем в правительстве обсудить", - отметил Силуанов, сообщает "Интерфакс".

      Силуанов подтвердил оценку стоимости этого пакета мер на четырехлетний период, которую Мишустин озвучил ранее в Госдуме, - около 4 трлн руб.

      При этом власти не обсуждают возможность ослабление бюджетного правила в качестве способа профинансировать эти меры. "Могу сказать, что позиция в послании, которая была, что все эти предложения должны не приводить к бюджетной разбалансированности и обеспечить бюджетную стабильность и устойчивость. Поэтому мы не собираемся сейчас отказываться от бюджетных принципов и правил, которыми мы руководствовались при подготовке бюджета. Я думаю, что финансовую макроустойчивость, о которой и в послании тоже говорил президент как о нашем завоевании, мы не должны растерять", - подчеркнул Силуанов.

      "Это не обсуждалось сейчас. Думаю, что новое правительство будет руководствоваться нормой послания президента о сохранении макроустойчивости", - заявил Силуанов.

      Что касается использования средств ФНБ для ускорения экономического роста, то и здесь использованы те же подходы, что и при премьер-министре Дмитрии Медведеве. "Только в части тех проектов, которые являются окупаемыми, именно так прозвучало в Послании президента. Это норма о том, что средства ФНБ могут быть вложены в окупаемые инфраструктурные проекты. Это могут быть дороги, другие инфраструктурные проекты. Принципы ФНБ, о которых мы говорили, не должны меняться", - заключил Силуанов.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, Госдума, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Послание Федеральному собранию

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