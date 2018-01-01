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      Рынок США: S&P 500 выходит к отметке 3300

      17:30Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием торгов четверга. Рынок перегрет, судя по техническим сигналам на графике S&P 500. Пока активности продавцы не проявляют. Торговая сделка подписана, но введенные тарифы не будут отменены до подписания второй фазы. Трамп может готовиться к выборам.

      Торговая сделка

      США и Китай после длительных переговоров и согласований вчера подписали документы по первой фазе торговой сделки, о которой было объявлено еще в октябре. Сам факт этого события уже заложен в цены. Если посмотреть на список объявленных мер, они в целом соответствуют тому, что Трамп говорил еще в октябре.

      При этом тогда он обещал, что Китай будет закупать сельхозпродукции на $40-50 млрд, по факту обозначили $32 млрд, из них в этом году - $12,5 млрд, без разбивки по продукции, что не вызвало восторга у фермеров и трейдеров. Цены на сою пошли вниз после публикации текста соглашения. Но и по данным цифрам у экспертов есть сомнения в практической реализации. Трамп в выборный год заморозил конфликт, заявив, что все введенные в ходе торговой войны пошлины будут отменены только после подписания второй фазы сделки, которая затронет самые острые вопросы.

      Рынок перегрет

      В технической картине S&P 500 мы видим перекупленность. Фьючерс достиг отметки 3300 пунктов. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 19%. Он далеко оторвался от 200-дневной скользящей средней.

      Премаркет

      На премаркете дешевеют акции Tesla (-3%), показавшие сильный рост в начале 2020 г. Просадку провоцируют новости о том, что количество регистраций автомобилей Tesla в Калифорнии в IV квартале сократилось почти вдвое, что было последствием истечения налоговых льгот для покупателей электрокаров. Кроме того, аналитики Morgan Stanley понизили рекомендацию по бумаге до "продавать" из-за слишком высокой цены, но повысили таргет до $360, полагая, что акцию можно будет купить дешевле в будущем. Бумаги самого Morgan Stanley растут на 1,5%. Инвестиционный банк сообщил о квартальной прибыли в $1,30 на акцию, превзойдя оценку аналитиков на уровне $1. Выручка была намного выше прогнозов Wall Street.

      Акции производителя алюминия Alcoa также теряют 3% после публикации отчета. Компания сообщила, что убыток на акцию в отчетном квартале составил 31 цент, тогда как аналитики ожидали 21 цент. Выручка также не дотянула до прогнозных $2,5 млрд, составив $2,4 млрд.

      Статистика

      Обнародованная статистика по розничным продажам оказалась лучше ожиданий и идет несколько вразрез с публикациями отдельных ритейлеров. Продажи в декабре выросли на 0,3%, как и ожидалось. Ноябрьский рост был пересмотрен с 0,2% до 0,3%. Число обращений за получением пособий по безработице сократилось до 204 тыс. против ожидавшихся 216 тыс.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Комментарии

      Метки: США, Китай, торги, Альберт Короев

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