Германия: потребление vs экология - кто победит?

В то время как немецкие школьники, борясь за спасение климата, пропускают по пятницам школьные занятия, правительство Германии расширяет фарватер Эльбы и ведет активную подготовку по строительству терминалов для сжиженного газа из США, а крупнейшая транснациональная транспортная компания Hapag-Lloyd AG планирует увеличение единиц своего флота. О сложностях и противоречиях в решении экологических проблем рассказывает Наталья Маурер.

Расширение и углубление фарватера Эльбы

Морские перевозки и СО2

Royal Dutch Shell рекомендует СПГ

Метод фрекинга

Отцы, дети и экология

Москва, 18 января - "Вести.Экономика".Развитие мировой экономики, рост населения на планете, повышение качества жизни и уровня потребления в развивающихся странах, а также чрезмерное потребление в развитых способствуют экологическому кризису. Бесконечные покупки сегодня уже никак не связаны с действительным удовлетворением потребностей. Это скорее культ и идеология, в основе которых лежит система фиктивных потребностей, созданных рекламой и средствами массовой информации. Этой системе необходимо все больше и больше товаров, которые часто путешествуют по всему миру, прежде чем достигнут конечного покупателя. Контейнеровозы увеличиваются в размерах, чтобы вместить как можно больше груза, реки в портах должны становиться глубже и шире, иначе портам не выдержать мировой конкуренции.Порт Гамбурга занимает третье место в Европе по обороту контейнеров. Однако в связи с тем, что размеры судов постоянно увеличиваются, перед правительством города встал вопрос о необходимости расширения фарватера Эльбы. Для Гамбурга это вопрос экономического выживания. В 2015 г. Гамбург уступил второе место в рейтинге крупнейших контейнерных портов Европы Антверпену, сократив контейнерооборот на 9,3% до 8,8 млн TEU (twenty-foot equivalent unit).Из-за многочисленных технических корректировок работы по расширению и углублению реки начались с запозданием, а согласно плану закончены они должны быть к середине 2021 г. После углубления дна и расширения фарватера Эльбы в Гамбург смогут заходить суда с осадкой 14,5 м, а объем перевозимого груза должен увеличиться на 1800 TEU за один судозаход. Движение судов по реке будет возможно в двух направлениях без существующих ограничений. Общие затраты на реализацию проекта предварительно оцениваются в 776 млн евро, при этом федеральный центр берет на себя около 490 млн евро, а на долю Гамбурга останется 286 млн. Правда, опыт предыдущих масштабных проектов показывает, что к 2021 г., когда работы планируется завершить, итоговая сумма затрат может сильно увеличиться.Углубление Эльбы происходит постоянно, однако, по данным экологов, нынешний этап является самым крупным за всю историю: объем извлеченного со дна реки грунта должен составить примерно 40 млн куб. м. Защитники природы считают, что планируемые работы могут оказать негативное влияние на уровень приливов и отливов, флору и фауну реки. Например, одной из причин наводнения в Венеции называют углубление и расширение проливов Лидо и Маламокко для прохода крупных судов. Где гарантия, что похожая катастрофа не произойдет в Германии? Возникает конфликт: быть конкурентоспособным или заботиться об экологии.Пятый по величине контейнерный перевозчик в мире Hapag-Lloyd AG в начале года сообщил газете "Шпигель" о том, что ближайшее время он планирует увеличить количество самых больших контейнеровозов с шести до двенадцати, а также расширить вместимость новых судов до 23 тыс. TEU. На сегодняшний день флот компании состоит из 235 контейнеровозов, шесть из которых обладают вместимостью до 19 тыс. TEU. Этот шаг должен повысить ставки компании на мировом рынке перевозок.В то же время международные контейнерные перевозки являются одним из главных загрязнителей окружающей среды. Одна из проблем – это выбросы углекислого газа (СО2), которые происходят из-за высокого содержания серы в мазуте. С 1 января 2020 г. вступили в силу новые требования международной морской организации IMO (International Maritime Organisation), согласно которым содержание серы в судовом топливе должно быть снижено с 3,5% до 0,5%. Эта мера должна способствовать уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Судоходные компании вынуждены использовать топливо с меньшим содержанием серы или установить на судах дополнительную систему фильтрации выхлопных газов.Разница в цене между старым топливом и новым, со сниженным содержанием серы, составляет $300 за тонну. Рольф Хаббен Янсен (Rolf Habben Jansen), глава компании Hapag-Lloyd AG, в интервью газете "Шпигель" утверждает, что повышение цены на топливо приведет к увеличению расходов компании более чем на $1 млрд. Таким образом, все компании, связанные с международными морскими перевозками, будут вынуждены переносить эти расходы на своих партнеров. Совершенно понятно, что последним "партнером" станет конечный потребитель. Хочешь поддерживать экологию – плати.В феврале 2019 г. немецкое отделением британо-нидерландского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell опубликовало доклад "Сжиженный природный газ: новая энергия для судов и грузовиков? Факты, тренды и перспективы". В подготовке документа принимали участие также Институт транспорта при Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) в Кельне и Технический университет Гамбурга (TUHH). Основная идея доклада состоит в том, что в будущем СПГ будет играть все более важную роль как моторное топливо для транспортных средств: морских судов и тяжелых грузовых автомобилей. Это позволит существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.Похожую точку зрения высказывает координатор федерального правительства Ноберт Бракман. Он считает, что сжиженный природный газ в настоящее время является наиболее экологически чистым топливом для морских перевозок: "Сегодня тяжелое топливо, связанное с высокими выбросами загрязняющих веществ, является преобладающим топливом. При переходе на сжиженный природный газ выбросы оксидов серы и твердых частиц уменьшатся почти на 100%, а выбросы оксидов азота - более чем на 70%. Быстрое переключение на СПГ в настоящее время - это лучшее, что можно сделать с точки зрения экологической политики для крупных морских перевозок".Основная проблема – это отсутствие приемных терминалов. Однако уже сейчас ведутся подготовительные работы для строительства таких терминалов в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле, Штаде и Ростоке. В июне 2019 г. вышло новое постановление о том, что подключение к системе газопровода будет оплачиваться не инвесторами, участвующими в строительстве терминалов СПГ, а потребителями газа. В результате только инвесторы терминала в Вильгельмсхафене сэкономят более 50 млн евро, зато потребители раскошелиться."Партия зеленых", которая сегодня пользуется большой популярностью в стране, особенно среди молодежи, поддерживает строительство терминалов СПГ и рассматривает переход морских контейнеровозов, а также круизных судов на СПГ как необходимую временную меру. Например, Доминик Лоренц, депутат от фракции "Зеленых" комментирует: "С помощью СПГ мы сможем снизить количество оксидов азота и твердых частиц на территории порта - это совершенно необходимо, поскольку эти вещества представляют серьезную угрозу для здоровья человека. Однако на этом нельзя останавливаться. Потому что ископаемое топливо, и неважно, СПГ это или природный газ из трубопровода, в ближайшие несколько десятилетий должно быть заменено на возобновляемые источники энергии".Важно отметить, что речь идет о СПГ из США, полученном методом фрекинга, что вызывает обеспокоенность у экологов. Метод фрекинга, или гидроразрыв пласта, с помощью которого происходит добыча газа в США, критикуется как опасный для окружающий среды. По мнению экоактивистов нельзя решать проблему локально, нарушая при этом экологию в других странах. Фрекинг требует огромного количества воды, что особенно опасно для засушливых регионов, и без того страдающих от ее недостатка.В процессе добычи миллионы литров Н2О смешиваются с химикатами и затем закачиваются под давлением в породу. При однократном гидроразрыве потребление свежей воды на стандартном месторождении составляет 27-86 млн куб. м, на этот объем воды расходуются 0,5-1,7 млн куб. м химикатов. На каждой из тысяч скважин может проводиться до 12 гидроразрывов.Например, пожары на территории Австралии, одного из крупнейших поставщиков СПГ в мире, жители страны предположительно связывают не столько с глобальным потеплением, сколько с использованием фрекинга. Строительство плотин, необходимых для добычи газа методом фрекинга, нарушило поступление воды из артезианского бассейна в другие регионы страны. К тому же в процессе гидроразрыва происходит выделение метана. Метан является парниковым газом: увеличение его выбросов может иметь последствия для глобального потепления.Строительство терминалов СПГ и закупка американского сжиженного газа – геополитический шаг, который позволит Германии показать атлантическим партнерам свою независимость от российского топлива. Как заявил в Берлине вице- министр энергетики США Дэн Бруйе: "Энергетическая безопасность в Германии является первоочередной задачей для Соединенных Штатов". Он абсолютно уверен в том, что Германия присоединится к десяти странам-импортерам американского СПГ, а с ним не поспоришь. Ссориться с американскими партнерами не входит в планы правительства страны.В Германии очень популярно движение Fridays for Future. В сентябре 2019 г. в Гамбурге прошла многотысячная демонстрация в защиту климата. Более 70 тыс. школьников и взрослых прошли по центральным улицам города с плакатами и лозунгами, требуя значительно снизить выбросы СО2, для того чтобы предотвратить потепление выше чем на 1,5 градуса.Надо заметить, что движению пятничных забастовок Fridays for Future удалось внести раскол в обществе на разных уровнях. Мнения разделились. Одни считают, что "святая" Грета и пятничные забастовки, наконец-то, политизировали молодежь и заставили ее выйти с протестами на улицу и совершенно неважно, будет ли от этого какая-то польза. Другие видят в Грете несчастного ребенка, которого используют в целях манипуляции сознанием граждан, особенно самых молодых, которые в силу своего юного возраста и отсутствия образования и опыта неспособны отличить фейк от реальности.Особенно опасным побочным действием этого движения является так называемый конфликт поколений, при котором молодежь обвиняет взрослых в бездействии и сознательном разрушении экологии. В альтернативных средствах массовой информации журналисты даже проводят пугающие параллели с "культурной революцией" в Китае времен Мао Цзэдуна.Критики движения считают, что идея защиты природы в движении Fridays for Future сводится в основном к уменьшению выбросов СО2. Требования скорее абстрактны и не приводят ни к каким конкретным результатам. Защитникам экологии не удается собрать 70 тыс. граждан для протестов против строительства терминалов СПГ или против расширения фарватера Эльбы. Активисты теряются в массах и не производят необходимого эффекта. В результате, пока дети пропускают школьные занятия, правительству постоянно удается осуществлять запланированные проекты, важные с экономической или геополитической точки зрения, но пагубные с точки зрения экологов.При решении экологических проблем возникает множество других: экономических и геополитических. С учетом того, что все траты на сомнительные "экологические" проекты ложатся в основном на плечи простых граждан, создается впечатление, что немцы вместо того, чтобы защищать свои интересы, делают все возможное, чтобы ухудшить собственное экономическое положение. На сегодняшний день в стране наблюдается кризис и увольнения рабочих в автомобильной индустрии, в ветроэнергетике и во многих других отраслях.Проблема экологии комплексная, поэтому, по мнению известного немецкого социолога Харальда Вельцера, невозможно решить вопрос изменения климата только лишь с помощью технических средств. Даже полная замена традиционных источников энергии на возобновляемые не устранит проблему излишнего потребления. Несмотря на так называемую борьбу с изменением климата, продолжается увеличение вместимости контейнеровозов, расширение и углубление рек и каналов, для того чтобы эти огромные суда имели возможность войти в порт. А что находится в контейнерах? Большей частью товары низкого качества, которые через очень короткий промежуток времени станут мусором, а для производства этого "мусора", как известно, тоже необходимы природные ресурсы.