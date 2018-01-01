Обзор валют стран бывшего СССР: Тенге сильнее доллара

За неделю с 8 по 15 января практически все валюты постсоветских стран пребывали в пессимизме (в качестве данных ИАЦ «Альпари» использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты). Нестабильность на Ближнем Востоке и неопределённость относительно будущего решения ФРС США по процентной ставке способствовали выходу валютных трейдеров из рискованных валют развивающихся стран.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Единственной валютой постсоветского пространства, которая смогла за неделю хотя бы немного вырасти по отношению к доллару, оказался казахстанский тенге (+0,23%). Нейтральными на неделе, как обычно, остались туркменский и азербайджанский манаты. Почти нейтральную динамику, незначительно подешевев к доллару, показали таджикский сомони и киргизский сом. Все остальные валюты постсоветских стран, включая российский рубль, снизились к доллару, но менее чем на процент каждая. Лидером снижения за неделю оказался узбекский сум (-0,61%).Казахстанский тенге за прошлую неделю вырос, на наш взгляд, благодаря состоявшемуся подписанию первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Для Казахстана сегодня большую роль играют высокие темпы экономического роста в Китае и стабильность экономики этой страны, так как Казахстан рассчитывает на укрепление экономического сотрудничества с КНР, в том числе – на китайские инвестиции в свою экономику. Дополнительную поддержку курсу тенге оказали высокие цены на нефть.Россию, как и весь мир, 15 января сотрясли неожиданные новости о проведении в 2020 году референдума в стране по конституционной реформе, а также об отставке правительства Дмитрия Медведева. Причиной отставки правительства называлась необходимость ускорения темпов реализации национальных проектов. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин назвал кандидата на должность премьер-министра – руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Кандидатура нового главы правительства была одобрена сегодня подавляющим большинством голосов депутатов Госдумы. Но теперь предстоит формирование нового кабинета министров, что будет связано с некоторой политической неопределённостью в стране, и это вызывает беспокойства на валютном рынке.А вот довольно чувствительное падение на прошлой неделе узбекского сума выглядит неожиданным на фоне перехода ЦБ Узбекистана с 1 января текущего года к инфляционному таргетированию и информации о том, что инфляция потребительских цен в 2019 году замедлилась до 15%, а в текущем году ожидается на уровне не выше 13,5%. Вероятно, валютный рынок предпочёл бы дождаться статистики по инфляции за январь, а потом делать выводы.Мы ожидаем на следующей неделе по курсу доллара США к рублю 61-62,5 руб. за доллар, а по курсу доллара к казахстанскому тенге —376-379 тенге за доллар.