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      Обзор валют стран бывшего СССР: Тенге сильнее доллара

      17:54Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". За неделю с 8 по 15 января практически все валюты постсоветских стран пребывали в пессимизме (в качестве данных ИАЦ «Альпари» использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты). Нестабильность на Ближнем Востоке и неопределённость относительно будущего решения ФРС США по процентной ставке способствовали выходу валютных трейдеров из рискованных валют развивающихся стран.

      Единственной валютой постсоветского пространства, которая смогла за неделю хотя бы немного вырасти по отношению к доллару, оказался казахстанский тенге (+0,23%). Нейтральными на неделе, как обычно, остались туркменский и азербайджанский манаты. Почти нейтральную динамику, незначительно подешевев к доллару, показали таджикский сомони и киргизский сом. Все остальные валюты постсоветских стран, включая российский рубль, снизились к доллару, но менее чем на процент каждая. Лидером снижения за неделю оказался узбекский сум (-0,61%).

      Казахстанский тенге за прошлую неделю вырос, на наш взгляд, благодаря состоявшемуся подписанию первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Для Казахстана сегодня большую роль играют высокие темпы экономического роста в Китае и стабильность экономики этой страны, так как Казахстан рассчитывает на укрепление экономического сотрудничества с КНР, в том числе – на китайские инвестиции в свою экономику. Дополнительную поддержку курсу тенге оказали высокие цены на нефть.

      Россию, как и весь мир, 15 января сотрясли неожиданные новости о проведении в 2020 году референдума в стране по конституционной реформе, а также об отставке правительства Дмитрия Медведева. Причиной отставки правительства называлась необходимость ускорения темпов реализации национальных проектов. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин назвал кандидата на должность премьер-министра – руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Кандидатура нового главы правительства была одобрена сегодня подавляющим большинством голосов депутатов Госдумы. Но теперь предстоит формирование нового кабинета министров, что будет связано с некоторой политической неопределённостью в стране, и это вызывает беспокойства на валютном рынке.

      А вот довольно чувствительное падение на прошлой неделе узбекского сума выглядит неожиданным на фоне перехода ЦБ Узбекистана с 1 января текущего года к инфляционному таргетированию и информации о том, что инфляция потребительских цен в 2019 году замедлилась до 15%, а в текущем году ожидается на уровне не выше 13,5%. Вероятно, валютный рынок предпочёл бы дождаться статистики по инфляции за январь, а потом делать выводы.

      Мы ожидаем на следующей неделе по курсу доллара США к рублю 61-62,5 руб. за доллар, а по курсу доллара к казахстанскому тенге —376-379 тенге за доллар.

      Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

      Рубрики: Валютный рынок, Комментарии

      Метки: валюта, доллар, рубль, Альпари, тенге, Наталья Мильчакова

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