ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Счетная палата США: администрация Трампа нарушила закон при задержке средств для Украины

      19:18Распечатать

      Фото: Пресс-служба Счетной палаты США

      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". По оценкам федерального агентства, решение о приостановке выделения финансовых средств для Украины было принято с нарушением бюджетного закона Конгресса США.

      Счетная плата США дала правовую оценку действиям административно-бюджетного управления (OMB) администрации Трампа, заморозившего выделение средств для Украины.

      Эксперты агентства отметили, что администрация США не может приостанавливать выделение средств "по соображениям избежания нарушения политики президента", если их выделение уже одобрено Конгрессом США.

      В пресс-релизе в частности, отмечается, что "права президента по приостановке выделения средств, одобренных в рамках федерального закона 1974 "О государственном бюджете и контроле расходования бюджетных средств" являются ограниченными".

      В опубликованном документе также отмечается в Счетной палате США "по-прежнему не получили необходимой информации от административно-бюджетного управления (OMB) администрации и Госдепартамента США" в связи с ситуацией, связанной с задержкой выделения данных средств. В заявлении также отмечается, что "Счетная палата США считает, что нежелание предоставить полный ответ имеет серьезные конституционные последствия"(pdf).

      Палата представителей США в декабре 2019 г. объявила об импичменте президенту США Дональду Трампу в связи с ситуацией вокруг выделения Украине финансовых средств. Процедура импичмента в настоящее время продолжается в Сенате США.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: Украина, Дональд Трамп, импичмент, Счетная палата США

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить