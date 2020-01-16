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      Акции Bombardier обвалились на 30%

      20:12Распечатать

      Фото: Rainer Jensen/dpa

      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Котировки крупнейшей канадской машиностроительной компании Bombardier за день обесценились на 30% после публикации прогнозов компании с ожиданиями слабой отчетности и возможности выхода из совместного предприятия с Airbus.

      В предварительных финансовых результатах компании за IV квартал и 2019 г., опубликованных в четверг, 16 января, отмечается, что руководство Bombardier ожидает по итогам года достижения скорректированной прибыли компании до выплаты налогов и процентов в размере $400 млн, что почти в два раза ниже предыдущих прогнозных оценок в $700-800 млн.

      Консолидированный свободный денежный поток Bombardier в IV квартале 2019 г. составит $1 млрд: в компании отметили, что данный показатель будет на $650 млн по сравнению с прежними ожиданиями.

      В Bombardier также напомнили о том, что компания находится в процессе выхода из всех активов в сегменте гражданского авиастроения и в дальнейшем может также выйти из совместного предприятия с Airbus по производству лайнеров A220. При этом руководство Bombardier прогнозирует возможное списание активов по данному направлению, пообещав опубликовать детальные цифры возможных потерь в рамках окончательного отчета за IV квартал и 2019 г. в целом.

      После публикации предварительной финансовой отчетности компании акции Bombardier на фондовой бирже Торонто упали на 30%, при этом первоначальная реакция инвесторов была еще более негативной: на открытии торгов обвал достигал 37%, что для Bombardier является наиболее серьезным падением котировок в ходе торговой сессии за всю историю канадской кампании.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Airbus, Bombardier, обвал котировок

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