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      ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая

      22:33Распечатать

      Fabrice Coffrini/AP

      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Власти ЕС оценят предварительное соглашение между США и Китаем на предмет нарушений правил Всемирной торговой организации, сохраняя за собой право оспорить его законность.

      Власти ЕС оценят предварительное соглашение между США и Китаем на предмет нарушений правил Всемирной торговой организации, сохраняя за собой право оспорить его законность.

      Об этом заявил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган в рамках конференции в Вашингтоне, организованной Центром стратегических и международных исследований (CSIS), одной из ведущих аналитических организаций США.

      Отвечая на вопрос представителя движения французских работодателей MEDEF, еврокомиссар по торговле отметил, что ЕС детально оценит подписанное соглашение и инициирует разбирательство в рамках ВТО, если выявит нарушения.

      При этом Хоган согласился с тем, что соглашения между США и Китаем, а также новое соглашение между США, Мексикой и Канадой являются примерами "управляемой", а не свободной торговли.

      – Два соглашения, которые подписываются в Вашингтоне в эти дни, намного больше напоминают управляемую торговлю, чем свободную торговлю – они скорее похожи на соглашения в духе Советского Союза, чем в духе Адама Смита. Второе соглашение с Китаем, по всей видимости. может нанести ущерб европейской авиационной промышленности, потому что оно фактически гарантирует компании Boeing определенную долю рынка в рамках обязательств Китая покупать американскую продукцию. Может ли ЕС оспорить данную часть соглашения в ВТО, так как оно нарушает принципы свободной торговли?

      Я согласен с вашей оценкой того, что это торговое соглашение ставит определенные цели в управляемом сценарии развития событий. Мы еще не анализировали документ детально, но мы проведем такую оценку. И если мы обнаружим нарушение правил ВТО, мы начнем соответствующее разбирательство. Мы будем защищать наши экономические интересы в контексте соглашений между США и Японией и между США и Китаем.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, ЕС, торговая война, торговое соглашение, Фил Хоган

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