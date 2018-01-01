ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая

Власти ЕС оценят предварительное соглашение между США и Китаем на предмет нарушений правил Всемирной торговой организации, сохраняя за собой право оспорить его законность.

– Два соглашения, которые подписываются в Вашингтоне в эти дни, намного больше напоминают управляемую торговлю, чем свободную торговлю – они скорее похожи на соглашения в духе Советского Союза, чем в духе Адама Смита. Второе соглашение с Китаем, по всей видимости. может нанести ущерб европейской авиационной промышленности, потому что оно фактически гарантирует компании Boeing определенную долю рынка в рамках обязательств Китая покупать американскую продукцию. Может ли ЕС оспорить данную часть соглашения в ВТО, так как оно нарушает принципы свободной торговли?

Я согласен с вашей оценкой того, что это торговое соглашение ставит определенные цели в управляемом сценарии развития событий. Мы еще не анализировали документ детально, но мы проведем такую оценку. И если мы обнаружим нарушение правил ВТО, мы начнем соответствующее разбирательство. Мы будем защищать наши экономические интересы в контексте соглашений между США и Японией и между США и Китаем.