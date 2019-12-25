В России стартовал конкурс "Деловая книга года"

Стартовал пятый ежегодный конкурс "Деловая книга года в России". На площадке CrowdSpace начинается прием заявок на участие в конкурсе. На протяжении двух месяцев, как и в предыдущие годы, будут формироваться списки претендентов на победу – по пять в каждой номинации. Экспертное жюри приступит к выбору победителей 15 марта 2020 г.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."В этом году наша премия "Деловая книга года в России" отмечает свой небольшой юбилей – 5 лет. Подводя итоги пройденного рубежа и рассмотрев рекомендации членов жюри, мы решили внести некоторые изменения в конкурс. Теперь лучшие книги будут определяться в трех номинациях. К двум имеющимся - "Лучшая книга российского автора" и "Лучшая книга иностранного автора" - будет добавлена третья - "Лучшая книга в помощь бизнесу". В этой номинации будут соперничать книги, содержащие рекомендации по улучшению качества работы HR, PR и других корпоративных служб компаний, а также произведения, обучающие искусству переговоров и другим навыкам, полезным для ведения бизнеса. Полагаем, что создание данной номинации поможет сделать более сфокусированным отбор книг в первых двух номинациях", - отметил управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков."В этом году премия PwC "Деловая книга года в России" отмечает свою первую круглую дату. Я очень рад, что вот уже пять лет мы вместе с PwC, моими коллегами и товарищами делаем важное, очень непростое, но крайне увлекательное дело – выбираем лучшие новинки деловой литературы в нашей стране. Даже за этот весьма короткий срок мир изменился, способов получения информации и их носителей бесчисленное множество. И все же книга по-прежнему очень популярна у большинства людей. Она не просто носитель информации, но важнейший источник знания, средство общения. Она создает пространство для обмена идеями и сотворчества. Надеюсь, что в пятую годовщину нашей премии будет особенно много достойных заявок, интересных дискуссий, острой интриги и большого количества активных участников, напряженно следящих за выбором финалистов. Поздравляю всех, кто причастен к этой уникальной инициативе, и желаю премии PwC "Деловая книга года в России" долгих лет интересной и плодотворной работы!" - заявил председатель жюри конкурса PwC "Деловая книга года в России", предприниматель и филантроп Рубена Варданян. В состав жюри, помимо Рубена Варданяна, входят экономический обозреватель телеканала "Россия-24" Григорий Бегларян, руководитель службы экономический программ телеканала "Россия-24" Алексей Бобровский, руководитель экономического отдела радиостанции "КоммерсантЪ FM" Олег Богданов, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и другие."Деловая книга года в России" — это единственная специализированная премия в области бизнес-литературы. На соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России.Впервые конкурс был проведен в 2016 г. Победителями минувшего 2019 г. стали:- в номинации "Лучшая книга российского автора" — книга "Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего" (автор Игорь Рызов);- в номинации "Лучшая книга иностранного автора" — "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни" (автор Нассим Талеб).Лауреаты премии будут объявлены в рамках Петербургского международного экономического форума.