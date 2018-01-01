Акции Tesla идут вниз: еще один скачок вверх или плавный спуск?

Казалось, еще вчера Morgan Stanley обозначил целевой диапазон цен для акций Tesla от $10 до $500. Тем не менее всего за месяц из-за массового закрытия коротких позиций акции компании выросли со среднего уровня на $300 до $537. При оценке почти в $100 млрд Tesla стала практически дороже крупнейшей в мире автокомпании Volkswagen.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".В заметке, опубликованной в четверг утром, автоаналитик Morgan Stanley понизил рейтинг Tesla до уровня "продавать" на основе оценки, неблагоприятной для соотношения риск-вознаграждение и рисков для долгосрочного китайского бизнеса, которые невозможно "полностью оценить рынком". По иронии судьбы он поднял свою целевую цену с $250 до $360. В результате нового возможного конуса Tesla стала "третьей наименее привлекательной компанией во всем спектре"."Согласно общему признанию краткосрочный импульс и настроения в отношении акций очень сильны, но мы в конечном итоге ставим под сомнение устойчивость импульса. Мы считаем, что нынешние скидки на акции усилили Китай, Берлин и Model Y", - отметил Джонас.Джонас говорит, что при цене $520 акции Tesla "очень близки к ценам в рамках "бычьих" прогнозов". Он утверждает, что "инвесторам будут предоставлены более привлекательные возможности для владения акциями в будущем". Также он жалуется на невыгодное соотношение риск-вознаграждение, предлагая проверить реальное положение дел и снижая ожидания в отношении мобильности компании, что послужило основой для многих абсурдных целевых цен в прошлом. Джонас как будто признает, что Tesla - это автомобильный бизнес, а не SaaS-бизнес.Он приписывает увеличение количества автомобилей Китаю, однако затем отмечает, что риски за рубежом "оценены не до конца". Джонас напоминает миру о продолжающейся рецессии на автомобильном рынке и сравнивает Tesla с GM China. Интересно посмотреть, что произойдет, когда Джонас выяснит, что остальная часть бизнеса также должна быть оценена в средних однозначных числах PE. Это автомобильная компания, они делают и продают автомобили.Сегодняшнее понижение началось после сообщения о том, что Tesla — это та компания, против которой активно играют игроки на фондовом рынке США. Ее акции чаще всего используют для открытия коротких позиций. Инвесторы поставили $14,5 млрд против акций Tesla, сообщает S3 Partners.И второй луч надежды на все эти короткие позиции - это отчет Dominion Cross-Sell, в котором собраны данные по регистрациям транспортных средств. В нем установлено, что в IV квартале общий объем регистрации автомобилей Tesla в американском штате Калифорния снизился почти на 50%.Согласно отчету, опубликованному в среду, количество зарегистрированных в Калифорнии рынков, занимающих лидирующие позиции на рынке электромобилей, упало на 46,5% до 13 584 в квартале, закончившемся в декабре 2019 г. Годом ранее это количество составляло 25 402. Объем регистраций Model 3, который составлял три четверти от общего числа, сократился вдвое до 10 694.Массовое снижение началось, когда закончились налоговые вычеты для покупателей Tesla в 2019 г. В начале года они упали до $3750, в июле сократились вдвое до $1875. Существующие налоговые вычеты в размере $7500 для покупки электромобилей (EV), которые позволяют налогоплательщикам вычитать часть стоимости покупки электромобиля, отменяются в течение 15 месяцев, после того как автопроизводитель достигнет 200 тыс. совокупных продаж электромобилей, чего Tesla достигла в июле 2018 г."Можно предположить, что Tesla достигла пиковых показателей в США, потому что они не превышали свои результаты за 2018 г. в течение 5 месяцев", - отмечает Шейн Маркум, вице-президент Cross-Sell.