Экс-председатель CFTC возглавил проект по созданию криптодоллара

Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло возглавил некоммерческую инициативу по продвижению и изучению цифрового доллара, который можно будет "отправлять так же легко, как текстовое сообщение", пишет The Wall Street Journal.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Соучредитель Morgan Creek Энтони Помплиано рассказал о том, что в настоящий момент американское криптосообщество активно обсуждает информацию, согласно которой Федеральная резервная система может совсем скоро представить план по цифровизации доллара. "Это будет похоже на попытки китайского правительства создать цифровую версию юаня. Вне зависимости от того, является ли эта информация достоверной, специалисты FED абсолютно точно должны оцифровать доллар", — написал Энтони Помплиано в своем Twitter.Тем временем экс-председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Кристофер Джанкарло планирует продвигать идею оцифровки доллара США при помощи технологии блокчейн, запустив с этой целью The Digital Dollar Project.В заявлении организации говорится, что запуск The Digital Dollar Project стал логическим продолжением статьи под названием "Мы отправили человека в космос, мы сможем отправить доллар в цифровое пространство", опубликованной Кристофером Джанкарло и другим автором инициативы, бывшим директором по инновациям CFTC Даниэлем Горфином в октябре 2019 г. в Wall Street Journal.Цифровой доллар, согласно заявлению авторов проекта, будет представлять собой третий формат валюты, будет обеспечен резервами Федерального резерва и, имея цифровую форму, должен быть таким же легким для осуществления транзакций, как, например, отправка текстовых сообщений.В запуске инициативы принимают участие бывший директор по инновациям CFTC Даниэль Горфин, брат Кристофера Джанкарло Чарльз и хедж-фонд Silver Lake Partners. Они надеются, что их усилия приведут к возникновению "полностью электронной валюты на блокчейне".Для более эффективной реализации поставленной цели в рамках проекта создана некоммерческая организация Digital Dollar Foundation. Ее главным технологическим партнером названа компания Accenture, которая в декабре стала партнером Центрального банка Швеции по пилотному проекту платформы для цифровой кроны. Братья Джанкарло предоставят первичное финансирование, в то время как Accenture сосредоточится на исследовательской работе.Экс-председатель CFTC уверен, что промедление США в разработке национальной цифровой валюты может привести к тому, что доллар отдаст первенство юаню, так как Народный банк Китая принимает активные меры к его цифровизации.Напомним, что в ноябре 2019 г. партнер венчурного фонда Proof of Capital Эдит Чунг рассказала о том, что цифровой юань может быть запущен в течение года.По мнению ряда специалистов, распространением китайской криптовалюты займутся Wechat и Alipay. Представители китайского Центробанка позиционируют национальную цифровую валюту как актив для ведения взаиморасчетов. Специалисты ЦБ утверждают, что цифровой юань не будет спекулятивным инструментом.