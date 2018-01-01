Европейская "зеленая сделка" оказалась ожидаемо плохой

Европейская комиссия обнародовала свою "зеленую сделку", после того как получила намеки на деноминацию от "зеленого нового курса" США. Если законопроект, представленный в Конгрессе США, так и останется законопроектом при республиканской исполнительной власти и сенате, то брюссельская инициатива станет законом, если не будет существенной оппозиции со стороны стран-членов ЕС.

комиссия хочет ввести пограничный углеродный налог,

комиссия хочет обновить целевые показатели выбросов на 2030 г.,

комиссия хочет потратить больше денег, чтобы "реинвестировать".

Пограничный углеродный налог

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Новый президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась успокоить сторонников "зеленого курса" в Европейском парламенте, посвятив себя программе защиты окружающей среды. В итоге она преследует амбициозные политические цели, изложенные в ее кандидатской речи в Страсбурге.У нового "зеленого курса" будут серьезные последствия для промышленности и потребителей, включая возможность повышения налогов на энергию, более высокие сборы с судоходства и авиации, более высокие пошлины на выбросы на дорогах, что заставит компании переосмыслить процесс переработки и ремонт электроники, а также усложнит заключения соглашений о свободной торговле.Вот 3 самых важных аспекта из предложенного пакета исполнительных и законодательных мер:Основная его цель состоит в том, чтобы предотвратить перемещение углеродоемкого производства в страны, не входящие в ЕС. Когда компании занимаются аутсорсингом производства, чтобы избежать расходов на углерод, они выводят все выбросы за границу. Это, как утверждает ЕС, снижает эффективность климатической политики ЕС. Эта проблема вызывает особую обеспокоенность Брюсселя, поскольку в результате страны, не входящие в ЕС, Балканские страны, Молдова, Беларусь и Украина, могут конкурировать с производителями ЕС. Типично европейская логика: сначала мы ограничим эффективность своего бизнеса посредством регулирования, а затем назовем другие страны недобросовестными конкурентами.Европейские лидеры не впервые ограничивают торговлю из-за экологических проблем. Это наиболее заметная причина, по которой у блока до сих пор нет отношений в рамках свободной торговли с Китаем. Президент Франции Эммануэль Макрон угрожает заблокировать торговое соглашение с южноамериканскими странами, в случае если Бразилия выйдет из Парижского климатического соглашения 2015 г. Фон дер Ляйен теперь распространит свою климатическую политику на страны, не входящие в ЕС, запугав весь континент, стремясь достичь целевые показатели выбросов. Это настоящий кошмар, особенно для стран Восточной Европы, таких как Украина.Брюссель рассматривает законопроект о климате, в рамках которого должна быть установлена целевая дата, 2050 г., для достижения чистых нулевых выбросов, и введен план на 2030 г. по повышению цели блока сокращений выбросов с 40% до 50-55% по сравнению с уровнем 1990 г. Комиссия планирует представить его к марту 2020 г. Целевое обновление — это лишь аргумент для узаконивания более жестких законодательных мер. После его принятия в Европарламенте будут говорить, что новые и дорогостоящие ограничения выбросов "соответствуют климатическим целям ЕС".Хорошей новостью для комиссии является то, что ее закон о климате не требует единодушного голосования в Евросовете, необходимо лишь большинство голосов. Тем не менее Польша, Венгрия и Чехия отказываются дать согласие.Увеличение амбиций - сокращение выбросов на 55% - поддержит большинство в парламенте, также в совете G8 поддержат эту цель. Вопрос в том, смогут ли противники сплотить эффективную оппозицию. И вот здесь становится видна суть проблемы.Президент комиссии фон дер Ляйен уже предложила финансовый пакет Just Transition Fund, который будет поддерживать регионы в их переходе от ископаемого топлива. Однако текущие цели в области климата уже требуют дополнительных ежегодных инвестиций в 260 млрд евро, а это означает, что для обновления целей нужно еще больше финансирования. В настоящее время, по слухам, Just Transition Fund будет включен в бюджет ЕС на 2021-2027 гг. и, как ожидается, привлечет инвестиции на 100 млрд евро. Остается загадкой, кто проинвестирует в частном порядке, на свой страх и риск, неэффективные ветряные мельницы и солнечные батареи.Одно можно сказать наверняка: денежные средства такого размера, безусловно, затронут интересы стран Центральной Европы, которые пока не хотят присоединяться. При этом Германия и Нидерланды поддерживают ограниченные бюджетные амбиции.Это идеальное сочетание климатической идеологии и расходов на очередную глупость. Поскольку Брюссель каждый раз ошибается в ответе, мы получим худшее из обоих.