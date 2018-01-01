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      Деньги на стенку: МВБ США запросило у Пентагона дополнительные средства

      03:14Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика" По информации Reuters ведомство просит выделить финансирование на строительство 434 км ограждений на границе с Мексикой.

      Пресловутая “стена Трампа” требует продолжения финансирования. Как сообщает Reuters, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило у Пентагона средства на строительство 434 км ограждений на границе с Мексикой.

      Как сообщил агентству представитель военного ведомства высокого ранга, пока министерство оценивает стоимость работ. На рассмотрение, по словам источника, может уйти около двух недель. Примерный объем запрошенного финансирования собеседник Reuters не назвал. Предыдущие запросы МВБ были удовлетворены частично.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, газета Washington Post сообщила о том, что в этом году Трамп намерен направить на сооружение пограничной стены дополнительные $7,2 млрд. Это Это в пять раз больше, чем Конгресс США разрешил ему потратить на проект в бюджете 2020 г.

      Как сообщает издание со ссылкой на данные внутреннего планирования американской администрации, деньги пойдут на строительство 885 миль (более 1,4 тыс. км) заграждений к весне 2022 года. В этом году должен быть построен участок в штате Аризона. Стоимость этой части заграждений оценивается примерно в $400 млн.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, финансирование, Пентагон, МВБ, Мексика, стена Трампа, пограничная стена

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