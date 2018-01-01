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      Правительственный комитет США огласил свои выводы по FAA и Boeing

      03:16Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика" Группа, проверявшая систему сертификации самолетов, заявила, что делегировать полномочия - это нормально.

      Фото: GARY HE/ EPA-EFE

      Правительственный комитет, который изучил, как Федеральное авиационное управление США сертифицирует новые пассажирские самолеты, определил, что система безопасна и эффективна. И это несмотря две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max.

      Комитет был создан министром транспорта Элейн Чао в апреле после аварий в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. В опубликованном докладе комитета указывается, что система FAA по делегированию некоторых видов инспекций авиастроителям эффективна и позволяет американской промышленности развиваться и процветать. Хотя есть и ремарка про необходимость внесения некоторых изменений в систему.

      В целом же выводы комитета явно противоречат позиции комитета Конгресса, также расследующего авиакатастрофы с участием Boeing. Как писали ранее “Вести. Экономика”, законодатели указывают на “глубоко тревожную картину”. Есть вероятность, что конгрессмены потребуют запретить FAA делегировать полномочия по сертификации лайнеров, по крайней мере, Boeing.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, FAA, сертификация самолета, правительственный комитет, комитет Конгресса

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