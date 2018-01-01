Правительственный комитет США огласил свои выводы по FAA и Boeing

Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

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