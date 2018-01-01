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      Капитализация Alphabet поднялась до $1 трлн

      03:29Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика" В клубе "триллионщиков" - Apple, Amazon и Microsoft. В декабре прошлого года их ряды пополнила Saudi Aramco.

      Фото: WALLACE WOON/ EPA-EFE

      Рост акций Alphabet на 0,9% в четверг, зачислил материнскую компанию Google в “клуб ттриллионщиков”: капитализация компании достигла $1 трлн.

      Эту отметку уже преодолела Apple, которая по итогам торгов 16 декабря стоила $1,36 трлн, Microsoft ($1,24 трлн). Поднималась до нее, правда, не удержавшись на этом уровне, и Amazon. Saudi Aramco еще в ходе IPO в декабре прошлого года компанию оценили в $1,7 трлн, а на второй день торгов ее капитализация преодолевала отметку в $2 трлн.

      Рост акций Alphabet на 9% с начала года был обусловлен надеждами инвесторов на то, что в феврале компания отчитается о сильном росте выручки от онлайн-рекламы. Ранее сооснователи Google опасались, что зависимость от нее негативно повлияет на работу поисковика, но они заблуждались: сегмент, напротив, стал мощным драйвером роста. В III квартале 2019 года именно онлайн-реклама обеспечила 83,7% выручки IT-гиганта.

      Рубрики: Акции, США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, Microsoft, Apple, выручка, Amazon, онлайн-реклама, Saudi Aramco, Alphabet, триллионная капитализация, клуб триллионщиков

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