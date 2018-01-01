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      США ищут пути финансирования бюджетного дефицита

      07:43Распечатать

      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Министерство финансов США ищет новые пути финансирования растущего бюджетного дефицита. Для этого ведомство возвращается к облигациям, которые не выпускались с 1986 г.

      Минфин США принял решение возобновить выпуск 20-летних трежерис. Эмиссия этих бумаг последний раз проводилась в 1986 г.

      Перед ведомство стоит задача найти пути финансирования растущего бюджетного дефицита при минимальных затратах. Вопрос прорабатывался последние три года. Изучалась возможность выпуска как 50-, так и 100-летних облигаций, однако выбор пал все же на 20-летние бумаги.

      Эксперты полагают, что решение связано с тем, что Минфин ранее выпускал бонды с таким сроком погашения, а значит, знаком с механикой и требованиями рынка.

      К тому же был проведен масштабный опрос инвесторов и трейдеров. Возможно, выпуск более длинных облигаций давал бы казначейству определенные преимущества, да и спрос на аналогичные бумаги в Европе и даже в Аргентине был достаточно высоким, тем не менее в ведомстве считают, что спрос будет больше именно на 20-летние облигации.

      Возможно, 100-летние бумаги также появятся в арсенале казначейства, но позже. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что его ведомство будет продолжать оценивать другие потенциальные возможности финансирования бюджета в будущем.

      "Мы стремимся финансировать правительство с минимальными затратами для налогоплательщиков с течением времени, и мы будем продолжать оценивать другие потенциальные новые продукты для достижения этой цели",- заявил он.

      Добавим, что по итогам 2019 календарного года дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил триллион долларов.

      Одной из главных причин является политика Дональда Трампа. Американский президент обещал, что налоговая реформа позволит улучшить финансовое состояние страны, однако пока происходит обратное. К тому же Трампа часто критикуют за фактически бесконтрольный рост федеральных расходов.

      Стоит также сказать, что глобальные инвесторы показывают высокий спрос на длинные безрисковые облигации с номинальной положительной доходностью - сейчас многие бонды торгуются с отрицательной доходностью. Это в том числе касается и Японии. К слову, страна недавно объявила, что увеличит предложение 20-летних облигаций в 2020 г.

      Рубрики: Облигации

      Метки: США, облигации, дефицит бюджета, трежерис, Минфин США, Мнучин

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