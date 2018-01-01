США теряют звание самого надежного заемщика

США больше нельзя назвать самым надежным должником. Международные инвесторы теряют доверие к США, избавляясь от долговых обязательств страны.

Zerohedge

Zerohedge

Zerohedge

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Центробанки и суверенные фонды избавляются от американского госдолга уже 15 месяцев подряд.Более того, с 2014 г. из 62 месяцев в 56 наблюдались продажи.Согласно данным Минфина в ноябре прошлого года был самый масштабный с октября 2018 г. приток капитала на рынки США, но только не в трежерис. Из долговых обязательств иностранцы продолжают выходить: за месяц было продано бумаг на $41,5 млрд. Это максимальный объем с декабря 2018 г.Крупнейшим кредитором Штатов остается Япония: она увеличивает отрыв от Китая. Впрочем, обе страны в отчетном месяце продавали трежерис.Китай сократил вложения на $12,4 млрд, Япония - более чем на $7 млрд. Крупнейшими же покупателями в ноябре стали Сингапур и Ирландия.Напомню также, что в последние годы центральные банки активно скупают золото. Особенно это было заметно в прошлом году. Такой спрос привел к бурному росту стоимости драгоценного металла.Потеря доверия к госдолгу США связана с целым рядом факторов. Во-первых, это довольно агрессивная внешняя политика, постоянное введение санкций, следовательно, подрыв доверия к доллару. Кроме того, власти страны чрезмерно раздувают расходы, постоянно увеличивая бюджетный дефицит.Впрочем, многие частные инвесторы все еще активно покупают трежерис.И хотя возросшие затраты на хеджирование отпугнули некоторых зарубежных инвесторов, многие по-прежнему охотятся за достаточно высокой доходностью государственных ценных бумаг США, в то время как доходность примерно на $11 трлн глобального долга, включая большую часть рынка Японии, остается отрицательной.