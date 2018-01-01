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      США теряют звание самого надежного заемщика

      07:24Распечатать

      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". США больше нельзя назвать самым надежным должником. Международные инвесторы теряют доверие к США, избавляясь от долговых обязательств страны.

      Центробанки и суверенные фонды избавляются от американского госдолга уже 15 месяцев подряд.

      Zerohedge

      Более того, с 2014 г. из 62 месяцев в 56 наблюдались продажи.

      Согласно данным Минфина в ноябре прошлого года был самый масштабный с октября 2018 г. приток капитала на рынки США, но только не в трежерис. Из долговых обязательств иностранцы продолжают выходить: за месяц было продано бумаг на $41,5 млрд. Это максимальный объем с декабря 2018 г.

      Zerohedge

      Крупнейшим кредитором Штатов остается Япония: она увеличивает отрыв от Китая. Впрочем, обе страны в отчетном месяце продавали трежерис.

      Zerohedge

      Китай сократил вложения на $12,4 млрд, Япония - более чем на $7 млрд. Крупнейшими же покупателями в ноябре стали Сингапур и Ирландия.

      Zerohedge

      Напомню также, что в последние годы центральные банки активно скупают золото. Особенно это было заметно в прошлом году. Такой спрос привел к бурному росту стоимости драгоценного металла.

      Потеря доверия к госдолгу США связана с целым рядом факторов. Во-первых, это довольно агрессивная внешняя политика, постоянное введение санкций, следовательно, подрыв доверия к доллару. Кроме того, власти страны чрезмерно раздувают расходы, постоянно увеличивая бюджетный дефицит.

      Впрочем, многие частные инвесторы все еще активно покупают трежерис.

      Zerohedge

      И хотя возросшие затраты на хеджирование отпугнули некоторых зарубежных инвесторов, многие по-прежнему охотятся за достаточно высокой доходностью государственных ценных бумаг США, в то время как доходность примерно на $11 трлн глобального долга, включая большую часть рынка Японии, остается отрицательной.

      Рубрики: Облигации, ЦБ мира

      Метки: США, Япония, госдолг, госдолг США, инвесторы, трежерис, Трамп

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