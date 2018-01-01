Экономика Китая развивается самыми медленными темпами за 29 лет

Экономика Китая замедлилась до минимума с 1990 г. Кредитный импульс более не может поддерживать бурное развитие страны.

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Рост экономики Китая замедлился до минимума за 29 лет. По итогам 2019 г. ВВП вырос на 6,1%.Это чуть ниже прогноза аналитиков. И хотя итоговые темпы находятся в пределах целевого диапазона (6-6,5%), они все же стремятся к его нижней границе.Динамика рынка также подтверждает негативную тенденцию. Фондовый индекс "Шанхай Композит" растерял весь рост и после публикации статистики опустился к уровням предыдущего закрытия.Денежные стимулы уже не помогают экономике и не позволяют расти прежними темпами.На графике видно, что в последнее время агрегатор M2 демонстрирует, пусть и небольшой, но рост, однако ВВП продолжает снижаться.Одной из ключевых причин замедления экономики Поднебесной эксперты называют торговую войну с США. На этой неделе, впрочем, стороны подписали соглашение по первой части торговой сделки, и не исключено, что это поможет ускорить рост.