Китай увеличил производство стали до рекордного уровня в 2019 году и снизил производство алюминия
08:55
08:43
США ищут пути финансирования бюджетного дефицита
07:43
Экономика Китая развивается самыми медленными темпами за 29 лет
07:36
США теряют звание самого надежного заемщика
07:24
5 городов с самыми высокими темпами роста цен на жилье
07:07
ЦБ Турции пошел против финансовой логики
06:51
Инвестиции под занавес: правительство успело выделить 127 млрд руб. на строительство ледокола
04:28
Большой куш: сколько американским банкам принесла реформа Трампа?
03:58
Эфиопия построит крупнейший в Африке аэропорт
03:38
Microsoft инвестирует $1 млрд в технологии декарбонизации
03:37
Капитализация Alphabet поднялась до $1 трлн
03:29
Правительственный комитет США огласил свои выводы по FAA и Boeing
03:16
Деньги на стенку: МВБ США запросило у Пентагона дополнительные средства
03:14
Европейская "зеленая сделка" оказалась ожидаемо плохой
16.01 23:26
Немецкая RWE уволит 6 тысяч сотрудников из-за закрытия угольных ТЭС в Германии
16.01 23:11
ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая
16.01 22:33
Экс-председатель CFTC возглавил проект по созданию криптодоллара
16.01 22:30
Акции Tesla идут вниз: еще один скачок вверх или плавный спуск?
16.01 21:26
В России стартовал конкурс "Деловая книга года"
16.01 20:37
Акции Bombardier обвалились на 30%
16.01 20:12
Готовьтесь к экономической фрустфляции в 2020-х годах
16.01 19:44
Счетная палата США: администрация Трампа нарушила закон при задержке средств для Украины
16.01 19:18
Обзор валют стран бывшего СССР: тенге сильнее доллара
16.01 17:54
Силуанов представит Мишустину предложения по финансированию задач, поставленных Путиным
16.01 17:51
Германия выплатит €40 млрд регионам и компаниям, пострадавшим от отключения угольных электростанций
16.01 17:49
ЦБ РФ снизил прогноз профицита ликвидности в 2020 году
16.01 17:34
Рынок США: S&P 500 выходит к отметке 3300
16.01 17:30
Рынок ОФЗ: реакция на отставку правительства была негативной, но краткосрочной
16.01 17:28
WeChat вводит платные подписки на контент
16.01 16:59
ЦБ Турции снизил процентную ставку сильнее, чем ожидалось
16.01 16:50
Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства
16.01 16:32
Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС
16.01 16:29
Как смена правительства повлияет на решения Банка России?
16.01 16:24
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию России
16.01 16:12
Госдума поддержала предложение президента России назначить Мишустина главой правительства
16.01 15:51
Китай согласился покупать редкоземельные металлы у США в рамках торговой сделки
16.01 15:45
В Госдуме началось рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост премьера
16.01 15:18
Apple купила стартап, освобождающий смарт-устройства от привязки к облакам
16.01 15:01
Мишустин: члены правительства понесут личную ответственность за выполнение нацпроектов
16.01 14:53
Объемы обогащения урана в Иране превысили уровень, достигнутый до ядерной сделки
16.01 14:41
Мишустин: деньги на выполнение поставленных президентом задач есть
16.01 14:39
Число клиентов, совершающих ежедневные сделки с акциями на Мосбирже, превысило 100 тысяч
16.01 14:37
МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году
16.01 14:31
Сбербанк – ожидаемо крепкая отчетность
16.01 14:15
Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства: задачи нужно решать более динамично
16.01 13:49
Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO
16.01 13:46
Мишустин намерен провести изменения в составе правительства: кто из министров может уйти?
16.01 13:40
Китайская ZTE решила потратить почти $2 млрд на развитие 5G
16.01 13:21
Продажи автомобилей в Европе резко выросли в декабре
16.01 13:16
Рубрики: США и Канада, Технологии и IT
Метки: США, Microsoft, инвестиции, изменение климата, декарбонизация
Большой куш: сколько американским банкам принесла реформа Трампа?
03:58
Microsoft инвестирует $1 млрд в технологии декарбонизации
03:37
Капитализация Alphabet поднялась до $1 трлн
03:29
Правительственный комитет США огласил свои выводы по FAA и Boeing
03:16
Деньги на стенку: МВБ США запросило у Пентагона дополнительные средства
03:14
Европейская "зеленая сделка" оказалась ожидаемо плохой
16.01 23:26
ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая
16.01 22:33
Счетная палата США: администрация Трампа нарушила закон при задержке средств для Украины
16.01 19:18
Китай согласился покупать редкоземельные металлы у США в рамках торговой сделки
16.01 15:45
Новости партнеров