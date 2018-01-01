Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Microsoft инвестирует $1 млрд в технологии декарбонизации.Корпорация Microsoft объявила о планах инвестировать $1 млрд в поддержку компаний и организаций, работающих над технологиями удаления или сокращения выбросов углерода из атмосферы Земли. IT-гигант подчеркнул, что нынешних усилий по сокращению выбросов углерода недостаточно для предотвращения изменения климата.В течение следующих четырех лет Фонд климатических инноваций компании будет выделять средства в качестве инвестиций в акционерный капитал, займов и других видов финансовой поддержки под различные проекты. Фонд не будет участвовать в других благотворительных программах Microsoft в области климата, они будут реализовываться, но отдельно. Производитель программного обеспечения также обещает стать "углеродно негативным" к 2020 г., то есть удалять углерода больше, чем производить."Это десятилетие неотложных действий для Microsoft и всех нас", - прокомментировал решение компании главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла.