Эфиопия построит крупнейший в Африке аэропорт

Инвестиции в проект оцениваются в $5 млрд.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Эфиопия планирует начать строительство крупнейшего аэропорта Африки стоимостью $5 млрд в течение полугода, сообщает Bloomberg. Таким образом руководство страны поддержит лидерство своего национального перевозчика, самого прибыльного на континенте.Новый аэропорт, расположенный в 70 км от существующего международного аэропорта "Боле" в столице страны Аддис-Абебе, сможет обслуживать до 100 млн пассажиров в год, сообщил местным СМИ главный исполнительный директор "Эфиопских авиалиний" Тевольде Гебремариам. Это автоматически перемещает Эфиопию в высшую лигу, ведь такая пропускная способность больше, чем у лондонского "Хитроу", самого загруженного аэропорта Европы.Эфиопские авиалинии сообщили об увеличении прибыли на 25% до $260 млн в 2018-2019 гг. за счет наращивания объема перевозок, причем как пассажирских, так и грузовых. При этом в компании ожидают, что выручка, составившая за отчетный период почти $4 млрд, выросшая на 18%, продолжит увеличиваться. Компания поставила целевой показатель в 22 млн пассажиров к 2025 г.Как пояснил Гебремариам эфиопским СМИ, пропускной способности недавно расширенного аэропорта "Боле" хватит буквально на три-четыре года, после чего рост показателей национальной авиакомпании приведет к новому перегрузу.Нынешние планы властей Эфиопии являются частью 15-летней стратегии расширения авиационной промышленности страны, которая также предусматривает создание совместных предприятий или создание дочерних компаний в других африканских странах, включая Малави, Чад, Замбию и Мозамбик. Перевозчик также ведет переговоры о запуске авиакомпаний в Гане и Нигерии.