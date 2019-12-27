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      Эфиопия построит крупнейший в Африке аэропорт

      03:38Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Инвестиции в проект оцениваются в $5 млрд.

      Эфиопия планирует начать строительство крупнейшего аэропорта Африки стоимостью $5 млрд в течение полугода, сообщает Bloomberg. Таким образом руководство страны поддержит лидерство своего национального перевозчика, самого прибыльного на континенте.

      Новый аэропорт, расположенный в 70 км от существующего международного аэропорта "Боле" в столице страны Аддис-Абебе, сможет обслуживать до 100 млн пассажиров в год, сообщил местным СМИ главный исполнительный директор "Эфиопских авиалиний" Тевольде Гебремариам. Это автоматически перемещает Эфиопию в высшую лигу, ведь такая пропускная способность больше, чем у лондонского "Хитроу", самого загруженного аэропорта Европы.

      Эфиопские авиалинии сообщили об увеличении прибыли на 25% до $260 млн в 2018-2019 гг. за счет наращивания объема перевозок, причем как пассажирских, так и грузовых. При этом в компании ожидают, что выручка, составившая за отчетный период почти $4 млрд, выросшая на 18%, продолжит увеличиваться. Компания поставила целевой показатель в 22 млн пассажиров к 2025 г.

      Как пояснил Гебремариам эфиопским СМИ, пропускной способности недавно расширенного аэропорта "Боле" хватит буквально на три-четыре года, после чего рост показателей национальной авиакомпании приведет к новому перегрузу.

      Нынешние планы властей Эфиопии являются частью 15-летней стратегии расширения авиационной промышленности страны, которая также предусматривает создание совместных предприятий или создание дочерних компаний в других африканских странах, включая Малави, Чад, Замбию и Мозамбик. Перевозчик также ведет переговоры о запуске авиакомпаний в Гане и Нигерии.

      Рубрики: Африка, Транспорт и туризм

      Метки: Эфиопия, Эфиопские авиалинии, аэропорт Боле, новый аэропорт, стратегия развития авиаотрасли

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