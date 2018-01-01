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      В Турции пошел против финансовой логики

      06:51Распечатать

      Москва, 17 января - "Вести.Экономика" Центральный банк Турции очередной раз снизил процентную ставку, доведя реальные процентные ставки до отрицательных значений. Как на это отреагируют инвесторы?

      Регулятор снизил ставку недельного РЕПО с 12% до 11,25%, что стало самым сдержанным шагом с начала смягчения денежно-кредитной политике в июле.

      Zerohedge



      Но что еще более примечательно в этом снижении ставки - теперь реальная процентная ставка ЦБ Турции опустилась ниже нуля, то есть номинальная ставка ниже инфляции.

      Zerohedge

      Политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана экономисты уже прозвали Эрдоганомикой, которая берет на себя все традиционные аспекты экономики и переворачивает ее с ног на голову, и она продолжает работать.

      Уже сейчас мы видим беспрецедентные масштабы смягчения политики ЦБ под руководством Мурата Уйсала, и пока это вовсе не отпугивает инвесторов.

      Эрдоган, который ранее говорил, что ставки в этом году упадут ниже 10%, считает, что более высокие затраты по займам скорее вызывают, чем предотвращают инфляцию. И хотя большинство экономистов и руководителей центробанков по всему миру верят в обратное, возможно, турецкий лидер находится на правильном пути, тем более, что действия центробанков уже перевернули финансовую логику с ног на голову.

      Правительство Эрдогана повысило свою цель на 2020–2022 годы роста до 5%, полагаясь на более дешевые кредиты, которые могут дать экономике дополнительный импульс.

      Ободренный более устойчивым курсом лиры, центральный банк продолжает снижать ставки. Правда против ЦБ пока играет инфляция, прошлом месяце она подскочила до 11,8%. Власти страны, впрочем, ожидают, что она начнет замедляться и к концу года составит 8,2%. Если это произойдет, а ЦБ продолжит взятый курс, то реальные ставки станут еще более отрицательными.

      Между тем, лира сейчас демонстрирует один из лучших стартов года, хотя по итогам 2019 г. потеряла у он упал более чем на 11% по отношению к доллару, что является худшим показателем на развивающихся рынках после аргентинского песо.

      Здесь нужно отметить, что спекулянты, прибегая к стратегии керри-трейд, используют расчеты с поправкой на инфляцию. Иными словами, они вкладывают в актив, у которого реальная процентная ставка положительна и именно эту цифру считают прибылью от операции. Например, если доходность бондов составляет 5%, а инфляция 3%, то для хедж-фонда номинальная доходность от операции будет составлять 2% за вычетмо издержек на хеджирование валютных рисков.

      Поэтому дальнейшее укрепление курса лиры - большой вопрос. Уже сейчас вложения в облигации Турции нецелесообразны, а если ставка будет снижаться и дальше, то, вполне возможно, мы увидим бегство инвесторов.

      Рубрики: ЦБ мира, Будущее

      Метки: инфляция, ставки, керри-трейд, реальные ставки, турция, Центральный банк

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