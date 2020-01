Большой куш: сколько американским банкам принесла реформа Трампа?

Кредитные организации смогли сэкономить более $30 млрд за счет снижения налогов и других маневров.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика"В общей сложности, шесть крупнейших банков США в 2019 году сэкономили более $32 млрд, сообщает Bloomberg. И все - благодаря налоговой реформе Дональда Трампа. Агентство отмечает, что кредиторы уменьшили выдачу новых кредитов, сократили рабочие места и увеличили выплаты акционерам.JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Citigroup, Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group и Morgan Stanley отчитались на этой неделе о прибыли. В результате выяснилось, что финансовые гиганты смогли сэкономить на $18 млрд больше годом ранее. Средняя эффективная налоговая ставка упала с 20% до 18%. Bloomberg News подсчитали прибыль, сравнив более низкие налоговые ставки с тем, что выплачивалось раньше.Вокруг налоговой реформы Дональда Трампа и ее влияния на экономику США велось немало дебатов. Критики утверждали, что она усугубляет неравенство, отдавая предпочтение богатым и неадекватно стимулируя экономический рост. Поскольку банки раньше платили более высокие налоговые ставки, чем многие другие отрасли, они были одними из самых крупных бенефициаров.Сторонники снижения ставок предсказывали, что это даст кредиторам больше денег для поддержания экономики, поможет компаниям инвестировать в расширение, нанимать работников и повышать заработную плату. Что же получилось в итоге?-Рост непогашенных кредитов в шести крупнейших банках страны замедлился до 1% в прошлом году, по сравнению с 3% в 2018 году.-Банки сократили в общей сложности примерно 1200 человек к концу 2019 года. Правда, при этом, некоторые кредиторы, напротив, создали новые рабочие места, подняли базовую зарплату или ввели специальные бонусы. При этом ряд банков сообщил инвесторам о дополнительных вливаниях в технологии автоматизации рабочих рабочего процесса. А значит, впереди - новые сокращения.-Акционеры кредиторов оказались также в выигрыше. После того как банки прошли стресс-тесты Федеральной Резервной Системы в середине года, шестерка объявила о планах по увеличению дивидендов на $21,5 млрд, то есть, на 14%.-Экономия на налогах побудила банки фиксировать прибыль. Шесть организаций отчитались о $120 млрд чистой прибыли за 2019 год, что превысило уровень 2018 года. До снижения налогов показатель никогда не превышал $100 млрд.-Трамп, который, как писали ранее “Вести. Экономика” , уже анонсировал новые фискальные стимулы, не преминул отметить свою заслугу в благополучии банков. Более того, он предложил банку JPMorgan поблагодарить его. “Они отчитались о доходах, и они были невероятны”, - сказал президент крупнейшего банка страны, - “Это я добился того, что банкиры так хорошо чувствуют. Хотя и вы делаете отличную работу”.