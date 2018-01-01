Пентагон получил первые $500 млн от Эр-Рияда за размещение войск

Власти Саудовской Аравии возмещают Вашингтону расходы на переброску и размещение американских войск в королевстве.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".В Министерстве обороны США заявили, что руководство Саудовской Аравии выплатило Вашингтону первый взнос в размере около $500 млн в счет возмещения расходов на переброску и размещение американских войск и военной техники в королевстве.Таким образом официальный представитель Министерства обороны США Ребекка Ребарих ответила на запрос CNN, обратившейся за уточнением слов президента Дональда Трампа, прозвучавших в интервью телеканалу Fox News, опубликованного 10 января.Тогда Трамп сообщил, что в случае вывода американских войск из Ирака США могут получить у этой страны компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде. Президент США тут же привел в пример военное сотрудничество с Эр-Риядом: "Мы направили войска в Саудовскую Аравию, которая нам за это заплатила <...>. Они уже внесли на депозит в банке $1 млрд"."В соответствии с напутствиями президента о расширении долевого участия партнеров министерство обороны взаимодействует с Саудовской Аравией по вопросу распределения расходов на это размещение, которое призвано укрепить региональную безопасность и развеять враждебность с агрессией. Власти Саудовской Аравии согласились помочь погасить стоимость этих действий и сделали первый взнос", - пояснила Ребекка Ребарих, отметив, что первый взнос, внесенный в декабре 2019 г., составил около $500 млн.11 октября 2019 г. Пентагон объявил о дополнительной переброске в Саудовскую Аравию 3 тыс. военнослужащих, двух эскадрилий истребителей, экспедиционного авиакрыла, двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot и системы противоракетной обороны THAAD. Соответствующее решение было принято, после того как 14 сентября инфраструктура Saudi Aramco была атакована беспилотниками. Ответственность за нападения у взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".