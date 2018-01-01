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      Инвестиции под занавес: правительство успело выделить 127 млрд рублей на строительство ледокола

      04:28Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Ледокол "Лидер" планируют ввести в эксплуатацию в 2027 г.

      На строительство атомного ледокола "Лидер" правительство до роспуска успело выделить 127 млрд руб. Соответствующий документ, подписанный Дмитрием Медведевым, был одним из последних, завизированных экс-премьером.

      Заказчик строительства ледокола - "Росатом", исполнитель - ФГУП "Атомфлот". Строить самый мощный в мире ледокол будут на судоверфи "Звезда". Судно планируют сдать в эксплуатацию в 2027 г.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", контракт на строительство атомного ледокола "Лидер" может быть подписан в первом полугодии 2020 г.

      "Лидер" будет единственным в мире ледоколом, который сможет проходить через льды толщиной до 4,3 м и прокладывать путь шириной до 50 м. Три таких ледокола должны стать частью программы освоения Северного морского пути.

      Рубрики: ВПК, Правительство, Парламент

      Метки: Россия, инвестиции, Дмитрий Медведев, правительство РФ, ледокол "Лидер"

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