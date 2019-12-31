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      5 городов с самыми высокими темпами роста цен на жилье

      07:07Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Северная столица попала в первую пятерку рейтинга городов с самыми высокими темпами роста цен на жилую недвижимость. Об этом свидетельствуют данные международной консалтинговой компании Knight Frank.

      При подготовке исследования эксперты изучили рост цен на жилье в 150 городах мира.

      За этот период Москва поднялась со 133-го на 11-е место с ростом цен на недвижимость в 10%.

      Ниже мы расскажем о 5 городах с самым высоким ростом цен на жилье.

      Будапешт, Венгрия

      Рост цен на недвижимость: +24%

      Будапешт - столица и крупнейший город Венгрии, важный экономический, транспортный и культурный центр Центральной Европы.

      Будапешт производит более трети ВНП Венгрии, в нем сосредоточено две трети промышленности страны.

      Будапешт – деловой и финансовый центр Венгрии; здесь находятся штаб-квартиры ведущих венгерских фирм и банков, а также отделения ведущих банков мира.

      Сиань, Китай

      Рост цен на недвижимость: +15,9%

      Сиань — город субпровинциального значения в провинции Шэньси (КНР), место пребывания правительства провинции. В окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.

      Сиань известен как образовательный центр Китая. По количеству вузов он является третьим в стране после Пекина и Шанхая.

      Ухань, Китай

      Рост цен на недвижимость: +14,9%

      Ухань — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город Центрального Китая.

      Город испытывает строительный бум. Самым высоким зданием является 68-этажный небоскреб Minsheng Bank Building, строится 125-этажный небоскреб "Ухань-Гринлэнд-Сентер", который будет одним из пяти самых высоких в Китае.

      Загреб, Хорватия

      Рост цен на недвижимость: 14,5%

      Загреб является международным торговым и бизнес-центром на оживленном перекрестке между Центральной и Восточной Европой.

      В Загребе расположены главные офисы практически всех национальных банков, предприятий коммунальной сферы и общественного транспорта, важнейших экономических субъектов страны.

      Также в хорватской столице расположены представительства многочисленных зарубежных производителей и торговых компаний, банков и т. д.

      В Загребе интенсивно развивается туризм. Загребские отели варьируются в диапазоне от крупных, высокого класса, в том числе сетевых, до небольших пансионов и полупансионов с размещением в частных домах. В Загребе работают три пятизвездочные гостиницы (Westin, Sheraton, Regent Esplanade) и 10 четырехзвездочных.

      Санкт-Петербург, Россия

      Рост цен на недвижимость: +14,2%

      Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых важных в стране центров туризма.

      Санкт-Петербург — один из важнейших экономических центров Российской Федерации.

      Финансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым рынком России. В городе действуют Санкт-Петербургская валютная биржа, товарная биржа "Санкт-Петербург", ПАО "Санкт-Петербургская биржа", Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

      По мнению гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, такой значительный рост цен на недвижимость в Петербурге имеет несколько предпосылок.

      В частности, повлияли на это изменение на рынке первичной недвижимости города переход на проектное финансирование и удорожание стоимости строительства из-за увеличения НДС.

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, цены на жилье, города, рост цен

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