5 городов с самыми высокими темпами роста цен на жилье

Северная столица попала в первую пятерку рейтинга городов с самыми высокими темпами роста цен на жилую недвижимость. Об этом свидетельствуют данные международной консалтинговой компании Knight Frank.

Будапешт, Венгрия Рост цен на недвижимость : +24%



Будапешт - столица и крупнейший город Венгрии, важный экономический, транспортный и культурный центр Центральной Европы.



Будапешт производит более трети ВНП Венгрии, в нем сосредоточено две трети промышленности страны.



Будапешт – деловой и финансовый центр Венгрии; здесь находятся штаб-квартиры ведущих венгерских фирм и банков, а также отделения ведущих банков мира. : +24%Будапешт - столица и крупнейший город Венгрии, важный экономический, транспортный и культурный центр Центральной Европы.Будапешт производит более трети ВНП Венгрии, в нем сосредоточено две трети промышленности страны.Будапешт – деловой и финансовый центр Венгрии; здесь находятся штаб-квартиры ведущих венгерских фирм и банков, а также отделения ведущих банков мира.

Сиань, Китай Рост цен на недвижимость : +15,9%



Сиань — город субпровинциального значения в провинции Шэньси (КНР), место пребывания правительства провинции. В окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.



Сиань известен как образовательный центр Китая. По количеству вузов он является третьим в стране после Пекина и Шанхая. : +15,9%Сиань — город субпровинциального значения в провинции Шэньси (КНР), место пребывания правительства провинции. В окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.Сиань известен как образовательный центр Китая. По количеству вузов он является третьим в стране после Пекина и Шанхая.

Ухань, Китай Рост цен на недвижимость : +14,9%



Ухань — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город Центрального Китая.



Город испытывает строительный бум. Самым высоким зданием является 68-этажный небоскреб Minsheng Bank Building, строится 125-этажный небоскреб "Ухань-Гринлэнд-Сентер", который будет одним из пяти самых высоких в Китае. : +14,9%Ухань — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр провинции Хубэй, самый густонаселенный город Центрального Китая.Город испытывает строительный бум. Самым высоким зданием является 68-этажный небоскреб Minsheng Bank Building, строится 125-этажный небоскреб "Ухань-Гринлэнд-Сентер", который будет одним из пяти самых высоких в Китае.

Загреб, Хорватия Рост цен на недвижимость : 14,5%



Загреб является международным торговым и бизнес-центром на оживленном перекрестке между Центральной и Восточной Европой.



В Загребе расположены главные офисы практически всех национальных банков, предприятий коммунальной сферы и общественного транспорта, важнейших экономических субъектов страны.



Также в хорватской столице расположены представительства многочисленных зарубежных производителей и торговых компаний, банков и т. д.



В Загребе интенсивно развивается туризм. Загребские отели варьируются в диапазоне от крупных, высокого класса, в том числе сетевых, до небольших пансионов и полупансионов с размещением в частных домах. В Загребе работают три пятизвездочные гостиницы (Westin, Sheraton, Regent Esplanade) и 10 четырехзвездочных. : 14,5%Загреб является международным торговым и бизнес-центром на оживленном перекрестке между Центральной и Восточной Европой.В Загребе расположены главные офисы практически всех национальных банков, предприятий коммунальной сферы и общественного транспорта, важнейших экономических субъектов страны.Также в хорватской столице расположены представительства многочисленных зарубежных производителей и торговых компаний, банков и т. д.В Загребе интенсивно развивается туризм. Загребские отели варьируются в диапазоне от крупных, высокого класса, в том числе сетевых, до небольших пансионов и полупансионов с размещением в частных домах. В Загребе работают три пятизвездочные гостиницы (Westin, Sheraton, Regent Esplanade) и 10 четырехзвездочных.

Санкт-Петербург, Россия Рост цен на недвижимость : +14,2%



Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых важных в стране центров туризма.



Санкт-Петербург — один из важнейших экономических центров Российской Федерации.



Финансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым рынком России. В городе действуют Санкт-Петербургская валютная биржа, товарная биржа "Санкт-Петербург", ПАО "Санкт-Петербургская биржа", Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.



По мнению гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, такой значительный рост цен на недвижимость в Петербурге имеет несколько предпосылок.



В частности, повлияли на это изменение на рынке первичной недвижимости города переход на проектное финансирование и удорожание стоимости строительства из-за увеличения НДС. : +14,2%Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых важных в стране центров туризма.Санкт-Петербург — один из важнейших экономических центров Российской Федерации.Финансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым рынком России. В городе действуют Санкт-Петербургская валютная биржа, товарная биржа "Санкт-Петербург", ПАО "Санкт-Петербургская биржа", Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.По мнению гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, такой значительный рост цен на недвижимость в Петербурге имеет несколько предпосылок.В частности, повлияли на это изменение на рынке первичной недвижимости города переход на проектное финансирование и удорожание стоимости строительства из-за увеличения НДС.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".При подготовке исследования эксперты изучили рост цен на жилье в 150 городах мира.За этот период Москва поднялась со 133-го на 11-е место с ростом цен на недвижимость в 10%.Ниже мы расскажем о 5 городах с самым высоким ростом цен на жилье.