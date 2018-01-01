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      Китай увеличил производство стали до рекордного уровня в 2019 году и снизил производство алюминия

      08:55Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Производство стали в Китае в 2019 г. достигло рекордного уровня - почти 1 млрд тонн. В то же время годовое производство алюминия упало впервые за 10 лет, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

      Фото: EPA/MARK

      Крупнейший в мире производитель стали в 2019 г. произвел 996,34 млн тонн стали, что на 8,3% больше предыдущего рекорда, установленного в 2018 г.

      В декабре производство стали в Китае увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 84,27 млн тонн, что является самым высоким показателем с августа. Среднесуточный объем производства в декабре вырос на 1,5% по сравнению с ноябрем и составил 2,72 млн тонн согласно подсчетам Reuters, основанным на официальных данных.

      Спрос на сталь в Китае оставался устойчивым в 2019 г., несмотря на то что вторая по величине экономика мира оказалась под давлением из-за замедления экономического роста и торговой войны с США.

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      Рынок недвижимости оказался более устойчивым, чем ожидалось. Рост расходов на инфраструктуру также стимулировал спрос на сталь.

      Как сообщали "Вести.Экономика", экономисты JPMorgan Chase & Co. отмечают, что Китай смещает акцент на инвестиции в инфраструктуру, отказываясь от подхода снижения налогов для предприятий, который правительство предпочитало в предыдущие годы. Ожидается, что в этом году инфраструктура станет "ключевым бенефициаром" фискальной политики.

      Производство алюминия в Китае в прошлом году сократилось до 35,04 млн тонн, что на 0,9% меньше рекордного показателя 2018 г. Согласно данным на сайте статистического управления в последний раз годовое снижение производства алюминия в Китае наблюдалось в 2009 г.

      Падение производства произошло из-за незапланированных остановок крупных металлургических заводов в августе.

      Декабрьский объем выпуска алюминия составил 3,04 млн тонн, что на 4,9% больше, чем в предыдущем месяце.

      По подсчетам Reuters, в прошлом месяце объем производства составил в среднем около 98 тыс. тонн в сутки по сравнению с около 96,6 тыс. тонн в день в ноябре.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, сталь, алюминий, производство

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