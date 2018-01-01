Банк России насытился золотом

Банк России, крупнейший в мире покупатель золота, начал терять интерес к драгоценному металлу. После того как он потратил около $40 млрд за предыдущие пять лет на покупку золота, центробанк замедлил покупки.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Центральный банк купил 149 тонн драгоценного металла за 11 месяцев 2019 г. - на 44% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупки золота по итогам года могут быть минимальными с 2013 г., пишет Bloomberg.Центробанк достиг максимальной доли золота в резервах, считают аналитики. К тому же, по их мнению, снизилась угроза санкций и необходимости держать большой буфер против экономических шоков из-за них.Центробанк тем не менее остается одним из крупнейших покупателей золота в мире даже на текущих уровнях. Всего в резервах России 2262 тонны золота на $106 млрд, часть находится в сейфах в Москве.Постоянные покупки золота Россией были одним из основным факторов поддержки рынка золота на фоне перехода инвесторов в более рисковые, высокодоходные активы.Сейчас, когда цена на золото достигла шестилетнего максимума, вопрос о том, повредит изменение политики ЦБ спросу и цене на металл или найдутся новые покупатели, становится ключевым. За год цена на золото выросла примерно на 20%."Если полагать, что золото является защитой от ужесточения санкций, то логично предположить, что золото уже не будут покупать в таких объемах", - сказал Bloomberg аналитик АО "Райффайзенбанк" Денис Порывай.Президент Владимир Путин после инаугурации на четвертый срок в 2018 г. заявлял, что страна намерена снизить зависимость от доллара для укрепления экономического суверенитета. Россия увеличила запасы золота в пять раз с 2007 г., и теперь золото занимает около 20% резервов, что является самым высоким показателем с 2000 г."Снижение активности покупок может быть связано с тем, что Банк России уже достиг таргетируемой доли золота в портфеле", - считает главный экономист по России ИК "Ренессанс капитал" Софья Донец. Она ожидает продолжения покупок золота, но меньшими темпами.Учитывая геополитическую нестабильность и опасения относительно роста экономики, аппетит инвесторов к финансовым продуктам на базе золота высокий, поделился мнением с Bloomberg Оле Хансен, главный стратег по товарным рынкам Saxo Bank. Это должно сбалансировать падение спроса на физическое золото со стороны российского центробанка.Снижение покупок золота изменит бизнес-модель российских золотодобытчиков и банков, которые вынуждены продавать золото на экспорт, а не центробанку. Экспорт золота вырос в 2019 г. до 100,5 тонны с 16 тонн в 2018 г., свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.Не исключено, что добывающие компании в будущем смогут экспортировать металл напрямую. ПАО "Полюс", крупнейший производитель золота в РФ, сообщил, что ожидает от правительства выдачи лицензий на экспорт производителям. Сейчас только банки имеют такие разрешения.