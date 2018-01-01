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      ООН предупредила об угрозе торговой войны для мировой экономики

      10:02Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Мировая экономика рискует столкнуться с резким замедлением темпов роста в 2020 г., предупредила Организация Объединенных Наций.

      Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      В своем докладе перед ежегодной встречей мировых лидеров в Давосе на следующей неделе ООН выразила опасения по поводу того, что торговая напряженность может послужить тормозом экономического роста, что повлечет за собой пагубные последствия для устойчивого развития.

      ООН заявила, что торговый конфликт между США и Китаем замедлил экономический рост в 2019 г. до минимума за десятилетие и есть вероятность того, что повторная эскалация конфликта, финансовые потрясения или обострение геополитической напряженности могут подорвать восстановление в этом году.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", США и Китай в среду подписали торговое соглашение первой фазы.

      Хотя сделка первой фазы существенно снижает напряженность, она не положит конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. По-прежнему остаются в силе американские пошлины на китайский импорт на сумму $370 млрд. Кроме того, на переговорах по сделке второй фазы сторонам, вероятно, предстоит обсуждение более сложных вопросов, включая китайские субсидии государственным компаниям и промышленную политику.

      Хотя ослабление торговой напряженности должно способствовать ускорению роста мирового ВВП примерно до 2,5% в этом году с 10-летнего минимума в 2,3% в 2019 г., вероятность рецидива высока, предупредила ООН. Неспособность держать риски под контролем будет означать, что рост ВВП в 2020 г. замедлится примерно до 1,8%, что будет иметь негативные последствия для усилий правительства по достижению целей в области устойчивого развития.

      "Эти риски могут нанести серьезный и долгосрочный ущерб перспективам развития. Они также угрожают стимулировать дальнейший подъем политики, ориентированной на внутренние потребности, в тот момент когда глобальное сотрудничество имеет первостепенное значение", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

      По прогнозам ООН, темпы роста ВВП США замедлятся с 2,2% в 2019 г. до 1,7% в 2020 г. Снижение деловой уверенности после длительного торгового конфликта, а также ослабление эффекта от снижения налогов приведут к замедлению роста крупнейшей экономики мира.

      Рост экономики Китая, второй по величине в мире, как ожидается, замедлится до около 6% в этом году по сравнению с 6,1% в 2019 г.

      Экономический рост в ЕС, согласно прогнозам, останется относительно слабым по сравнению с предыдущими годами на фоне снижения производства в обрабатывающей промышленности. Ожидается, что рост ВВП немного ускорится с 1,4% в 2019 г. до 1,6% в 2020 г.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, ВВП, ЕС, ООН, торговая война, мировая экономика, Антониу Гутерриш

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