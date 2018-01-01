Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 61,61-61,67 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 61,625 руб. - это на 3,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 68,6375 руб., опустившись на 3,25 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 3,5 коп. до 64,78 руб.Нефть немного дешевеет в пятницу. Сообщения о замедлении экономического роста в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, вызвали опасения по поводу спроса на топливо.К 10:01 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,1% и составила $64,56 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,1% до $58,48 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подорожали на 1%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в четверг повысилась на 1,2%.