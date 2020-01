Топ-10 самых вредных и опасных IT-компаний в мире

Мы можем восхищаться технологическими компаниями и стартапами, которые добились большого успеха. Тем не менее нельзя не признать, что в последнее время вокруг этих компаний случается много скандалов, связанных с нарушением приватности и безопасности пользователей, со слежкой, мошенничеством и иностранной пропагандой.

: 1975: Сатья НаделлаMicrosoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.В апреле в издании Financial Times была опубликована информация о том, что исследовательское подразделение Microsoft в Китае проводит исследования по трем направлениям в сфере искусственного интеллекта совместно с Национальным университетом оборонных технологий Китая, который контролируется военными.Среди направлений исследования были исследования в области распознавания лиц. Критики в США отмечают, что подобные технологии позволяют правительству Китая следить за своими гражданами и притеснять их.В 2016 г. компания создала базу данных, в которую вошли 10 млн изображений 100 тыс. писателей, активистов, политиков и других знаменитых людей без их согласия.Китайские компании SenseTime и Megvii,которые разрабатывают технологии для правительства, используют эту базу данных для тестирования своих систем распознавания.

: 2009: Дара ХосроушахиUber Technologies Inc. — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров.В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.Деятельность компании Uber вызывала критику с точки зрения приватности пользователей, так как информация о перемещениях по городу собирается и обрабатывается.

3. Alphabet

Год основания

CEO

: 1998: Сундар ПичаиAlphabet Inc. — холдинг, располагающийся в Калифорнии (США). Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc - и самой Google Inc в том числе.В декабре 2019 г. Ларри Пейдж объявил об уходе с поста генерального директора, а Сергей Брин — об уходе с поста президента Alphabet: "Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент". Должность генерального директора Alphabet занял Сундар Пичаи. Должность президента Alphabet упразднена.Компания вошла в список из-за сильного влияния на общественность и общественное мнение, которое достигается за счет рекламы. Кроме того, пользователи отмечают технологии слежки, которые нарушают приватность пользователей.