Топ-10 самых вредных и опасных IT-компаний в мире

Мы можем восхищаться технологическими компаниями и стартапами, которые добились большого успеха. Тем не менее нельзя не признать, что в последнее время вокруг этих компаний случается много скандалов, связанных с нарушением приватности и безопасности пользователей, со слежкой, мошенничеством и иностранной пропагандой.

10. Exxon Mobil Год создания : 1999



Председатель правления и CEO : Даррен Вудс



Exxon Mobil Corporation — американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации. Основные запасы нефти находятся в Азии и США, природного газа — в США, Австралии, Азии и Европе.



В 70-е и 80-е гг. Exxon наняла ученых, которые проводили исследования в области изменения климата. Это было задолго до того, как вопросы глобального потепления стали мейнстримом.



Узнав о том, что выбросы углерода оказывают влияние на уровень температур в мире, компания не обнародовала результаты этих исследований и не изменила свою деятельность. Напротив, она стала распространять ложные сведения относительно климатических изменений. : 1999: Даррен ВудсExxon Mobil Corporation — американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации. Основные запасы нефти находятся в Азии и США, природного газа — в США, Австралии, Азии и Европе.В 70-е и 80-е гг. Exxon наняла ученых, которые проводили исследования в области изменения климата. Это было задолго до того, как вопросы глобального потепления стали мейнстримом.Узнав о том, что выбросы углерода оказывают влияние на уровень температур в мире, компания не обнародовала результаты этих исследований и не изменила свою деятельность. Напротив, она стала распространять ложные сведения относительно климатических изменений.

9. ByteDance Год основания : 2012



Основатель и CEO : Чжан Иминь



Китайская компания Bytedance владеет приложением для коротких видео TikTok и новостным агрегатором Jinri Toutiao.



Большинство платформ отказалось от технологий создания дипфейков (синтеза изображения), чтобы пользователи не могли создавать фейковые видео и изображения порнографического характера. Но этого нельзя сказать о ByteDance.



В январе был обнаружен код, позволяющий создавать дипфейки внутри TikTok и приложения Douyin. Тем не менее руководство ByteDance отрицает тот факт, что это было сделано преднамеренно. : 2012: Чжан ИминьКитайская компания Bytedance владеет приложением для коротких видео TikTok и новостным агрегатором Jinri Toutiao.Большинство платформ отказалось от технологий создания дипфейков (синтеза изображения), чтобы пользователи не могли создавать фейковые видео и изображения порнографического характера. Но этого нельзя сказать о ByteDance.В январе был обнаружен код, позволяющий создавать дипфейки внутри TikTok и приложения Douyin. Тем не менее руководство ByteDance отрицает тот факт, что это было сделано преднамеренно.

8. Twitter Год основания : 2006



CEO : Джек Дорси



Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста. Публикация коротких заметок в формате блога получила название "микроблогинг". Пользование сервисом бесплатно.



В декабре Дорси заявил об идее децентрализованных социальных сетей, что является отражением идеи децентрализованного "чистого" интернета. Однако критики говорят о том, что эта идея говорит о попытке компании снять с себя ответственность за то, что делают ее пользователи. : 2006: Джек ДорсиTwitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста. Публикация коротких заметок в формате блога получила название "микроблогинг". Пользование сервисом бесплатно.В декабре Дорси заявил об идее децентрализованных социальных сетей, что является отражением идеи децентрализованного "чистого" интернета. Однако критики говорят о том, что эта идея говорит о попытке компании снять с себя ответственность за то, что делают ее пользователи.

7. Microsoft Год основания : 1975



CEO : Сатья Наделла



Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.



В апреле в издании Financial Times была опубликована информация о том, что исследовательское подразделение Microsoft в Китае проводит исследования по трем направлениям в сфере искусственного интеллекта совместно с Национальным университетом оборонных технологий Китая, который контролируется военными.



Среди направлений исследования были исследования в области распознавания лиц. Критики в США отмечают, что подобные технологии позволяют правительству Китая следить за своими гражданами и притеснять их.



В 2016 г. компания создала базу данных, в которую вошли 10 млн изображений 100 тыс. писателей, активистов, политиков и других знаменитых людей без их согласия.



Китайские компании SenseTime и Megvii,которые разрабатывают технологии для правительства, используют эту базу данных для тестирования своих систем распознавания. : 1975: Сатья НаделлаMicrosoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.В апреле в издании Financial Times была опубликована информация о том, что исследовательское подразделение Microsoft в Китае проводит исследования по трем направлениям в сфере искусственного интеллекта совместно с Национальным университетом оборонных технологий Китая, который контролируется военными.Среди направлений исследования были исследования в области распознавания лиц. Критики в США отмечают, что подобные технологии позволяют правительству Китая следить за своими гражданами и притеснять их.В 2016 г. компания создала базу данных, в которую вошли 10 млн изображений 100 тыс. писателей, активистов, политиков и других знаменитых людей без их согласия.Китайские компании SenseTime и Megvii,которые разрабатывают технологии для правительства, используют эту базу данных для тестирования своих систем распознавания.

6. Apple Год основания : 1976



CEO : Тим Кук



Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.



Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.



Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом. Является первой американской компанией, чья капитализация превысила $1,044 трлн.



Критику вызвало то, то Apple удалила из App Store приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали со своих смартфонов передвижения полиции и применение ею слезоточивого газа.



В компании заявили, что приложение HKmap Live использовалось в противоправных целях, а именно помогало демонстрантам избежать встречи с правоохранительными органами. : 1976: Тим КукApple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом. Является первой американской компанией, чья капитализация превысила $1,044 трлн.Критику вызвало то, то Apple удалила из App Store приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали со своих смартфонов передвижения полиции и применение ею слезоточивого газа.В компании заявили, что приложение HKmap Live использовалось в противоправных целях, а именно помогало демонстрантам избежать встречи с правоохранительными органами.

5. Uber Год основания : 2009



CEO : Дара Хосроушахи



Uber Technologies Inc. — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.



С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров.



В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.



Деятельность компании Uber вызывала критику с точки зрения приватности пользователей, так как информация о перемещениях по городу собирается и обрабатывается. : 2009: Дара ХосроушахиUber Technologies Inc. — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров.В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.Деятельность компании Uber вызывала критику с точки зрения приватности пользователей, так как информация о перемещениях по городу собирается и обрабатывается.

4. Palantir Technologies Год основания : 2003



CEO : Алекс Карп



Palantir — частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.



Ключевые заказчики — американские силовики и спецслужбы: ЦРУ, ФБР, Министерство обороны США, Военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США, городские полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.



В 2018 г. Google вышла из совместного проекта с правительством США, заявив, что программы искусственного интеллекта могут помочь Пентагону повысить точность атак дронов. Вместо них этой работой занялись сотрудники Palantir, руководство которой часто заявляет о том, что гордится работой с правительством США. : 2003: Алекс КарпPalantir — частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.Ключевые заказчики — американские силовики и спецслужбы: ЦРУ, ФБР, Министерство обороны США, Военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США, городские полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.В 2018 г. Google вышла из совместного проекта с правительством США, заявив, что программы искусственного интеллекта могут помочь Пентагону повысить точность атак дронов. Вместо них этой работой занялись сотрудники Palantir, руководство которой часто заявляет о том, что гордится работой с правительством США.

3. Alphabet Год основания : 1998



CEO : Сундар Пичаи



Alphabet Inc. — холдинг, располагающийся в Калифорнии (США). Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc - и самой Google Inc в том числе.



В декабре 2019 г. Ларри Пейдж объявил об уходе с поста генерального директора, а Сергей Брин — об уходе с поста президента Alphabet: "Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент". Должность генерального директора Alphabet занял Сундар Пичаи. Должность президента Alphabet упразднена.



Компания вошла в список из-за сильного влияния на общественность и общественное мнение, которое достигается за счет рекламы. Кроме того, пользователи отмечают технологии слежки, которые нарушают приватность пользователей. : 1998: Сундар ПичаиAlphabet Inc. — холдинг, располагающийся в Калифорнии (США). Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc - и самой Google Inc в том числе.В декабре 2019 г. Ларри Пейдж объявил об уходе с поста генерального директора, а Сергей Брин — об уходе с поста президента Alphabet: "Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент". Должность генерального директора Alphabet занял Сундар Пичаи. Должность президента Alphabet упразднена.Компания вошла в список из-за сильного влияния на общественность и общественное мнение, которое достигается за счет рекламы. Кроме того, пользователи отмечают технологии слежки, которые нарушают приватность пользователей.

2. Facebook Год основания : 2004



Основатель и CEO : Марк Цукерберг



Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира.



Компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp. Компания часто сталкивалась с жесткой критикой, которая прежде всего касалась вопросов безопасности персональных данных пользователей соцсети. Однако пользователи также отмечают, что компания признает наличие проблем и пытается их решить. : 2004: Марк ЦукербергFacebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира.Компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp. Компания часто сталкивалась с жесткой критикой, которая прежде всего касалась вопросов безопасности персональных данных пользователей соцсети. Однако пользователи также отмечают, что компания признает наличие проблем и пытается их решить.

1. Amazon Год основания : 1994



CEO : Джефф Безос



Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.



В 2019 г. компания запустила благотворительную программу для независимых продавцов — Fulfillment by Amazon Donations. Согласно программе непроданные или возвращенные товары будут передаваться через благотворительные организации нуждающимся.



Amazon славится своими жесткими условиями работы. Компания использует систему метрик, соревнования между сотрудниками и негативный отбор, что заставляет сотрудников "либо выходить за пределы своих возможностей, либо выгорать на работе".



Компанию также обвиняли в слежке за пользователями с помощью сервиса Alexa. Помимо этого, компанию обвиняли в расизме, а также в том, что компания сотрудничала с правительством в области слежки. : 1994: Джефф БезосAmazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.В 2019 г. компания запустила благотворительную программу для независимых продавцов — Fulfillment by Amazon Donations. Согласно программе непроданные или возвращенные товары будут передаваться через благотворительные организации нуждающимся.Amazon славится своими жесткими условиями работы. Компания использует систему метрик, соревнования между сотрудниками и негативный отбор, что заставляет сотрудников "либо выходить за пределы своих возможностей, либо выгорать на работе".Компанию также обвиняли в слежке за пользователями с помощью сервиса Alexa. Помимо этого, компанию обвиняли в расизме, а также в том, что компания сотрудничала с правительством в области слежки.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Эксперты портала Slate составили рейтинг самых вредных и опасных компаний. Ниже мы расскажем о них подробнее.