Топ-10 самых вредных и опасных IT-компаний в мире

Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Мы можем восхищаться технологическими компаниями и стартапами, которые добились большого успеха. Тем не менее нельзя не признать, что в последнее время вокруг этих компаний случается много скандалов, связанных с нарушением приватности и безопасности пользователей, со слежкой, мошенничеством и иностранной пропагандой.
Эксперты портала Slate составили рейтинг самых вредных и опасных компаний. Ниже мы расскажем о них подробнее.
10. Exxon Mobil
Год создания
: 1999Председатель правления и CEO
: Даррен Вудс
Exxon Mobil Corporation — американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации. Основные запасы нефти находятся в Азии и США, природного газа — в США, Австралии, Азии и Европе.
В 70-е и 80-е гг. Exxon наняла ученых, которые проводили исследования в области изменения климата. Это было задолго до того, как вопросы глобального потепления стали мейнстримом.
Узнав о том, что выбросы углерода оказывают влияние на уровень температур в мире, компания не обнародовала результаты этих исследований и не изменила свою деятельность. Напротив, она стала распространять ложные сведения относительно климатических изменений.
9. ByteDance
Год основания
: 2012Основатель и CEO
: Чжан Иминь
Китайская компания Bytedance владеет приложением для коротких видео TikTok и новостным агрегатором Jinri Toutiao.
Большинство платформ отказалось от технологий создания дипфейков (синтеза изображения), чтобы пользователи не могли создавать фейковые видео и изображения порнографического характера. Но этого нельзя сказать о ByteDance.
В январе был обнаружен код, позволяющий создавать дипфейки внутри TikTok и приложения Douyin. Тем не менее руководство ByteDance отрицает тот факт, что это было сделано преднамеренно.
8. Twitter
Год основания
: 2006CEO
: Джек Дорси
Twitter — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста. Публикация коротких заметок в формате блога получила название "микроблогинг". Пользование сервисом бесплатно.
В декабре Дорси заявил об идее децентрализованных социальных сетей, что является отражением идеи децентрализованного "чистого" интернета. Однако критики говорят о том, что эта идея говорит о попытке компании снять с себя ответственность за то, что делают ее пользователи.
7. Microsoft
Год основания
: 1975CEO
: Сатья Наделла
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространенной на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
В апреле в издании Financial Times была опубликована информация о том, что исследовательское подразделение Microsoft в Китае проводит исследования по трем направлениям в сфере искусственного интеллекта совместно с Национальным университетом оборонных технологий Китая, который контролируется военными.
Среди направлений исследования были исследования в области распознавания лиц. Критики в США отмечают, что подобные технологии позволяют правительству Китая следить за своими гражданами и притеснять их.
В 2016 г. компания создала базу данных, в которую вошли 10 млн изображений 100 тыс. писателей, активистов, политиков и других знаменитых людей без их согласия.
Китайские компании SenseTime и Megvii,которые разрабатывают технологии для правительства, используют эту базу данных для тестирования своих систем распознавания.
6. Apple
Год основания
: 1976CEO
: Тим Кук
Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.
Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.
Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом. Является первой американской компанией, чья капитализация превысила $1,044 трлн.
Критику вызвало то, то Apple удалила из App Store приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали со своих смартфонов передвижения полиции и применение ею слезоточивого газа.
В компании заявили, что приложение HKmap Live использовалось в противоправных целях, а именно помогало демонстрантам избежать встречи с правоохранительными органами.
5. Uber
Год основания
: 2009CEO
: Дара Хосроушахи
Uber Technologies Inc. — американская международная публичная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.
С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает ее перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнеров.
В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
Деятельность компании Uber вызывала критику с точки зрения приватности пользователей, так как информация о перемещениях по городу собирается и обрабатывается.
4. Palantir Technologies
Год основания
: 2003CEO
: Алекс Карп
Palantir — частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.
Ключевые заказчики — американские силовики и спецслужбы: ЦРУ, ФБР, Министерство обороны США, Военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США, городские полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
В 2018 г. Google вышла из совместного проекта с правительством США, заявив, что программы искусственного интеллекта могут помочь Пентагону повысить точность атак дронов. Вместо них этой работой занялись сотрудники Palantir, руководство которой часто заявляет о том, что гордится работой с правительством США.
3. Alphabet
Год основания
: 1998CEO
: Сундар Пичаи
Alphabet Inc. — холдинг, располагающийся в Калифорнии (США). Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc - и самой Google Inc в том числе.
В декабре 2019 г. Ларри Пейдж объявил об уходе с поста генерального директора, а Сергей Брин — об уходе с поста президента Alphabet: "Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент". Должность генерального директора Alphabet занял Сундар Пичаи. Должность президента Alphabet упразднена.
Компания вошла в список из-за сильного влияния на общественность и общественное мнение, которое достигается за счет рекламы. Кроме того, пользователи отмечают технологии слежки, которые нарушают приватность пользователей.
2. Facebook
Год основания
: 2004Основатель и CEO
: Марк Цукерберг
Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира.
Компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp. Компания часто сталкивалась с жесткой критикой, которая прежде всего касалась вопросов безопасности персональных данных пользователей соцсети. Однако пользователи также отмечают, что компания признает наличие проблем и пытается их решить.
1. Amazon
Год основания
: 1994CEO
: Джефф Безос
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.
В 2019 г. компания запустила благотворительную программу для независимых продавцов — Fulfillment by Amazon Donations. Согласно программе непроданные или возвращенные товары будут передаваться через благотворительные организации нуждающимся.
Amazon славится своими жесткими условиями работы. Компания использует систему метрик, соревнования между сотрудниками и негативный отбор, что заставляет сотрудников "либо выходить за пределы своих возможностей, либо выгорать на работе".
Компанию также обвиняли в слежке за пользователями с помощью сервиса Alexa. Помимо этого, компанию обвиняли в расизме, а также в том, что компания сотрудничала с правительством в области слежки.