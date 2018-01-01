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      5 секторов экономики США, которые заработают от сделки с Китаем

      12:22Распечатать

      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". США и Китай подписали соглашение о первой части торговой сделки. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

      Как ранее писали Вести.Экономика, в рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 г., - уровень, взятый за базу. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.

      Кроме того, КНР соглашается приобретать американское оборудование для АЭС.

      Помимо этого, американские финансовые институты наконец получат доступ на китайский рынок. До 1 апреля Пекин отменит ограничения на иностранное присутствие в страховом секторе, на рынках ценных бумаг, фьючерсов, а американские рейтинговые агентства получат право выставлять рейтинги китайским облигациям в национальной валюте.

      Одним из важных моментов можно считать, что американцы не стали отменять введенные ранее пошлины на китайский импорт на сумму $360 млрд. Правда, и дальнейшее повышение не предусмотрено.

      Многие задаются вопросом о том, как повлияет сделка между США и Китаем на дальнейшие взаимоотношения между странами, а также на развитие отдельных секторов экономики как Китая, так и США.

      Ниже мы расскажем о 5 секторах, которые выиграют от сделки с Китаем.

      Компании, выпускающие кредитные карты

      Visa и MasterCard, несомненно, выиграют от сделки США с Китаем.

      Согласно условиям сделки, в течение не более 90 дней Китай обеспечит выход сервисов электронных платежей на потребительских рынках страны.

      Объем электронных платежей Китая такой высокий, что Китай является крупнейшим рынком электронных платежей в мире. Общий объем рынка КНР достигает 27 трлн долларов, согласно данным Bloomberg.

      Теперь, когда закончатся традиционные проволочки в Китае, американские компании, выдающие кредитные карты, смогут рассматривать заявки в течение трех месяцев с момента подачи.

      Авиакомпании

      Компания Boeing, которая итак является крупнейшим экспортером из США в Китай, может достичь новых высот после заключения сделки между двумя странами.

      Стоимость акций компании выросла на $2.40 в первый же день торгов после объявления о заключении сделки. Это произошло несмотря на то, что Трамп посоветовал компании перевыпустить 737 Max с новыми опциями и под новым именем.

      Трамп отметил, что на одну лишь компанию Boeing приходится значительная часть ВВП США, а также добавил, что компания может обеспечить рост ВВП еще на 0.5%, если последует его совету.

      В рамках первой фазы сделки Китай приобретет промышленные товары из США на сумму $77 млрд в течение следующих двух лет. Если смотреть на историю взаимоотношений двух стран, то именно показатели Boeing в торговле с Китаем занимали первые строчки по экспорту, так как Китай выбирал именно эту компанию для сотрудничества.

      Технологические компании

      Компании Qualcomm и Micron Technology также выиграют от новой сделки между США и Китаем, так как они являются компаниями, которые имеют высокую долю доходов от торговли с Китаем (по состоянию на 2017 год) - у Qualcomm - 69%, у Micron - 55%.

      Новая сделка регулирует вопросы интеллектуальной собственности, которые китайские компании раньше часто нарушали. Кроме ого, сделка предусматривает расширение доступа американских компаний к технологическому рынку Китая.

      Поэтому главы обеих компаний имеют все причины для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее.

      Акции Qualcomm выросли на 1.95% после объявления о сделке, а акции Micron - на 2.30%, до $57.50 за акцию.

      Энергетические компании

      Continental Resources и другие энергетические компании, по мнению специалистов, несомненно, выиграют от новой сделки США с Китаем.

      Из товаров на сумму $200 млрд, которые Китай планирует импортировать из США в течение следующих двух лет, $50 млрд приходится на экспорт энергетических компаний Америки. Это впечатляющий результат для сектора, который более десяти лет пытается выйти на рынки Китая.

      Китай уже сейчас является крупнейшим в мире импортером нефти и природного газа. А с учетом новой сделки, энергетические компании могут заработать неплохие деньги в течение следующих двух лет.

      Сельское хозяйство

      Сделка между США и Китаем включает в себя обещание Китая купить сельскохозяйственные продукты в течение следующих двух лет. По мнению экспертов, это приведет к росту спроса на сельскохозяйственную продукцию из США.

      Помимо этого, Китай также будет вносить определенные изменения в политику в сфере сельского хозяйства, изменяя определенные стандарты, которые были введены для того, чтобы блокировать американские товары.

      Правительство ослабляет правила лицензирования, инспекции и регистрации, чтобы снять преграды для сельскохозяйственной продукции из США.

      По мнению экспертов, эти изменения приведут к росту поставок мяса, птицы, морепродуктов, продуктов питания для животных, а также, молочных продуктов и продуктов для детей на рынок Китая.

      В 2018 году, в самом начале торговой войны, сельскохозяйственный экспорт в Китай снизился на $21 млрд.

      Даже несмотря на небольшое послабление в 2019 году, уровень экспорта в Китай оставался намного ниже уровня 2017 года.

      Кроме того, эксперты надеются на то, что по мере того, как будут проходить переговоры между двумя странами, рынки Китая будут открываться и для других видов сельскохозяйственной продукции из США.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: США, Китай, рейтинг, торговля, сделка, сектора

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