5 секторов экономики США, которые заработают от сделки с Китаем

США и Китай подписали соглашение о первой части торговой сделки. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.



Как



Кроме того, КНР соглашается приобретать американское оборудование для АЭС.



Помимо этого, американские финансовые институты наконец получат доступ на китайский рынок. До 1 апреля Пекин отменит ограничения на иностранное присутствие в страховом секторе, на рынках ценных бумаг, фьючерсов, а американские рейтинговые агентства получат право выставлять рейтинги китайским облигациям в национальной валюте.



Одним из важных моментов можно считать, что американцы не стали отменять введенные ранее пошлины на китайский импорт на сумму $360 млрд. Правда, и дальнейшее повышение не предусмотрено.



Многие задаются вопросом о том, как повлияет сделка между США и Китаем на дальнейшие взаимоотношения между странами, а также на развитие отдельных секторов экономики как Китая, так и США.



Ниже мы расскажем о 5 секторах, которые выиграют от сделки с Китаем. Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Как ранее писали Вести.Экономика , в рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 г., - уровень, взятый за базу. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.Кроме того, КНР соглашается приобретать американское оборудование для АЭС.Помимо этого, американские финансовые институты наконец получат доступ на китайский рынок. До 1 апреля Пекин отменит ограничения на иностранное присутствие в страховом секторе, на рынках ценных бумаг, фьючерсов, а американские рейтинговые агентства получат право выставлять рейтинги китайским облигациям в национальной валюте.Одним из важных моментов можно считать, что американцы не стали отменять введенные ранее пошлины на китайский импорт на сумму $360 млрд. Правда, и дальнейшее повышение не предусмотрено.Многие задаются вопросом о том, как повлияет сделка между США и Китаем на дальнейшие взаимоотношения между странами, а также на развитие отдельных секторов экономики как Китая, так и США.Ниже мы расскажем о 5 секторах, которые выиграют от сделки с Китаем.

Компании, выпускающие кредитные карты



Согласно условиям сделки, в течение не более 90 дней Китай обеспечит выход сервисов электронных платежей на потребительских рынках страны.



Объем электронных платежей Китая такой высокий, что Китай является крупнейшим рынком электронных платежей в мире. Общий объем рынка КНР достигает 27 трлн долларов, согласно данным Bloomberg.



Теперь, когда закончатся традиционные проволочки в Китае, американские компании, выдающие кредитные карты, смогут рассматривать заявки в течение трех месяцев с момента подачи. Visa и MasterCard, несомненно, выиграют от сделки США с Китаем.Согласно условиям сделки, в течение не более 90 дней Китай обеспечит выход сервисов электронных платежей на потребительских рынках страны.Объем электронных платежей Китая такой высокий, что Китай является крупнейшим рынком электронных платежей в мире. Общий объем рынка КНР достигает 27 трлн долларов, согласно данным Bloomberg.Теперь, когда закончатся традиционные проволочки в Китае, американские компании, выдающие кредитные карты, смогут рассматривать заявки в течение трех месяцев с момента подачи.

Авиакомпании



Стоимость акций компании выросла на $2.40 в первый же день торгов после объявления о заключении сделки. Это произошло несмотря на то, что Трамп посоветовал компании перевыпустить 737 Max с новыми опциями и под новым именем.



Трамп отметил, что на одну лишь компанию Boeing приходится значительная часть ВВП США, а также добавил, что компания может обеспечить рост ВВП еще на 0.5%, если последует его совету.



В рамках первой фазы сделки Китай приобретет промышленные товары из США на сумму $77 млрд в течение следующих двух лет. Если смотреть на историю взаимоотношений двух стран, то именно показатели Boeing в торговле с Китаем занимали первые строчки по экспорту, так как Китай выбирал именно эту компанию для сотрудничества. Компания Boeing, которая итак является крупнейшим экспортером из США в Китай, может достичь новых высот после заключения сделки между двумя странами.Стоимость акций компании выросла на $2.40 в первый же день торгов после объявления о заключении сделки. Это произошло несмотря на то, что Трамп посоветовал компании перевыпустить 737 Max с новыми опциями и под новым именем.Трамп отметил, что на одну лишь компанию Boeing приходится значительная часть ВВП США, а также добавил, что компания может обеспечить рост ВВП еще на 0.5%, если последует его совету.В рамках первой фазы сделки Китай приобретет промышленные товары из США на сумму $77 млрд в течение следующих двух лет. Если смотреть на историю взаимоотношений двух стран, то именно показатели Boeing в торговле с Китаем занимали первые строчки по экспорту, так как Китай выбирал именно эту компанию для сотрудничества.

Технологические компании



Новая сделка регулирует вопросы интеллектуальной собственности, которые китайские компании раньше часто нарушали. Кроме ого, сделка предусматривает расширение доступа американских компаний к технологическому рынку Китая.



Поэтому главы обеих компаний имеют все причины для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее.



Акции Qualcomm выросли на 1.95% после объявления о сделке, а акции Micron - на 2.30%, до $57.50 за акцию. Компании Qualcomm и Micron Technology также выиграют от новой сделки между США и Китаем, так как они являются компаниями, которые имеют высокую долю доходов от торговли с Китаем (по состоянию на 2017 год) - у Qualcomm - 69%, у Micron - 55%.Новая сделка регулирует вопросы интеллектуальной собственности, которые китайские компании раньше часто нарушали. Кроме ого, сделка предусматривает расширение доступа американских компаний к технологическому рынку Китая.Поэтому главы обеих компаний имеют все причины для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее.Акции Qualcomm выросли на 1.95% после объявления о сделке, а акции Micron - на 2.30%, до $57.50 за акцию.

Энергетические компании



Из товаров на сумму $200 млрд, которые Китай планирует импортировать из США в течение следующих двух лет, $50 млрд приходится на экспорт энергетических компаний Америки. Это впечатляющий результат для сектора, который более десяти лет пытается выйти на рынки Китая.



Китай уже сейчас является крупнейшим в мире импортером нефти и природного газа. А с учетом новой сделки, энергетические компании могут заработать неплохие деньги в течение следующих двух лет. Continental Resources и другие энергетические компании, по мнению специалистов, несомненно, выиграют от новой сделки США с Китаем.Из товаров на сумму $200 млрд, которые Китай планирует импортировать из США в течение следующих двух лет, $50 млрд приходится на экспорт энергетических компаний Америки. Это впечатляющий результат для сектора, который более десяти лет пытается выйти на рынки Китая.Китай уже сейчас является крупнейшим в мире импортером нефти и природного газа. А с учетом новой сделки, энергетические компании могут заработать неплохие деньги в течение следующих двух лет.