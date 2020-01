Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в US Treasuries на $796 млн до $11,491 млрд

Россия в ноябре 2019 г. увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $796 млн, российские вложения выросли четвертый месяц подряд, сообщает Минфин США.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Вложения России в US Treasuries увеличились к концу ноября 2019 г. до $11,491 млрд против $10,695 млрд к концу октября 2019 г.В том числе вложения в долгосрочные бумаги увеличились на $411 млн до $2,979 млрд, в краткосрочные бумаги - на $385 млн до $8,512 млрд.В апреле 2018 г. вложения России в US Treasuries сократились с $96,1 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран - крупнейших держателей американского госдолга.В 2013 г. российские вложения в US Treasuries превышали $150 млрд.Между тем Япония в ноябре 2019 г. осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств шестой месяц подряд, хотя и сократила вложения на $7,2 млрд до $1 трлн 160,8 млрд.Китай, занимающий вторую строчку, сократил вложения в US Treasuries на $12,4 млрд до $1 трлн 89,2 млрд.На третьем месте расположилась Британия ($328,6 млрд), на четвертом - Бразилия ($293,4 млрд), на пятом - Ирландия ($290 млрд). В десятку крупнейших держателей US Treasuries входят также Люксембург, Швейцария, Гонконг, Каймановы острова и Бельгия.Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries уменьшился в ноябре 2019 г. на $40,6 млрд до $6 трлн 740,3 млрд, в том числе бумаги на $4 трлн 101,6 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств."Мы кредитуем за счет наших ресурсов американский дефицит. Американский дефицит соответствует американскому военному бюджету, который в десять раз выше нашего", - заявил министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.Если Россия хочет остановить американскую агрессию, то нужно признать США страной-агрессором, прекратить покупать гособлигации и даже отказаться от использования доллара, подчеркнул Глазьев."США стремятся максимально отодвинуть момент краха своей финансовой системы и оседлать новую длинную волну роста до его наступления. Для этого они пытаются переложить бремя обслуживания своих обязательств на другие страны или вовсе их списать, что является смысловым ядром президентской программы Дональда Трампа.Вообще, это в высшей степени странная мера. Мы покупаем сегодня американские казначейские облигации за счет экспорта наших ресурсов. На эти облигации получаем от силы 0,5% годовых. А сами занимаем под 5%. Другими словами, на Западе мы занимаем под 5%, чтобы свои деньги вложить под 0,5%. Это в чистом виде субсидия западному финансовому сообществу - США и странам НАТО, которые ведут против нас войну. Зачем мы субсидируем страны НАТО таким образом, я не понимаю.Такое ощущение, что у нас в министерстве финансов сидят чиновники американского казначейства, которые делают все возможное, для того чтобы их патроны чувствовали себя хорошо. И получают за это награду лучших в мире министров, банкиров и так далее", - подчеркнул Глазьев.