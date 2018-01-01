Таджикистан и Киргизия договорились обменяться спорными участками земли, сообщает газета "Известия". Переговоры представителей двух стран проходили в приграничном селе Гулистан.

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Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Киргизскую делегацию возглавлял вице-премьер Жениш Разаков, таджикскую - вице-премьер Азим Иброхим. Стороны договорились по шести вопросам и подписали протокол. Совместная рабочая группа до 15 февраля согласует демаркационную линию протяженностью 114 км.До 1 марта стороны определят "равные по размеру и значимости" участки для обмена. Перекраивать границы договорились там, где люди живут "в шахматном порядке".Топографы обеих стран намерены работать совместно. "Технические группы изготовили 134 крупномасштабные карты, осталось подготовить еще пять карт. Фронт работ, инструменты для делимитации госграницы созданы", - отметил Разаков.Люди живут в "шахматном порядке" в населенных пунктах Кок-Таш и Таш-Тумшук. "При возникновении конфликтной ситуации правоохранительным, силовым органам тяжело действовать, так как дома расположены вперемешку", - подчеркнул Разаков.Стороны решили усилить контроль за приграничными участками. На улицах населенных пунктов установят освещение и камеры видеонаблюдения. В случае возникновения потасовок силовики смогут посмотреть записи в Душанбе и Бишкеке.Освещение установят на дороге Ош - Баткен - Исфана. Основная часть дороги проходит по киргизской земле, но дорога пересекает и таджикские участки.Общая граница Киргизии и Таджикистана составляет 970 км. После распада СССР в местах совместного проживания двух народов участились стычки. Спорными остаются 70 участков на линии соприкосновения Баткенской области Киргизии с Согдийской областью Таджикистана.Усугубляет обстановку то, что порядок на границе нужен далеко не всем. Через границу проходит несколько потоков контрабанды. Через киргизскую территорию на юг идут китайские товары и горюче-смазочные материалы. В обратном направлении перемещаются афганские наркотики. Государственные структуры обеих стран коррумпированы, им выгоден хаос в регионе.