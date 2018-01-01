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      ВТБ установил в России первые банкоматы с видеосвязью

      10:51Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". ВТБ установил в России первые банкоматы с видеосвязью, способные работать банковскими мини-офисами. Пользователи могут получить онлайн-услуги сотрудника контакт-центра банка, сообщает РБК.

      Фото: ВТБ

      Новые банкоматы выполняют задачи обычных банкоматов (прием, выдача наличных, перевод денег, изменение пин-кода, запрос баланса или мини-выписки), но оснащены экраном и оборудованием для видеоуслуг.

      По оценке ВТБ, новый банкомат выполняет более 90% стандартных услуг, предоставляемых в офисах. Поставщиком устройств и программного обеспечения выступила китайская GRG Banking.

      После завершения испытаний ВТБ намерен расширить перечень услуг и увеличить количество видеобанкоматов. Пока такие банкоматы работают в двух отделениях ВТБ в Москве - в торговом центре "Афимолл" и у станции метро "Цветной бульвар".

      По мнению старшего вице-президента ВТБ Мигеля Маркарянца, технология востребована в отдаленных точках, поскольку позволит клиентам получать привычные банковские услуги в дистанционном режиме. Новая технология сократит расходы банка, в том числе на переоснащение отделений.

      Рубрики: Финансы, Технологии и IT

      Метки: ВТБ, банк, банкомат, офис, видеосвязь

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