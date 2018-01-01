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      В Госдуме предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

      09:51Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

      Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О политических партиях", сообщило РБК.

      Основанием для ликвидации партии по решению Верховного суда предлагается сделать пожертвования от:

      иностранных государств и юридических лиц,

      иностранных граждан,

      лиц без гражданства,

      российских юрлиц с долей иностранного участия более 30%,

      международных организаций и общественных движений,

      анонимных жертвователей,

      НКО-иноагентов и юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до пожертвования,

      некоммерческих организаций, получавших в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования политической партии, ее региональным отделениям, денежные средства либо иное имущество от всех вышеперечисленных лиц.

      Кроме того, в закон предлагают добавить положение, что партия не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные конституцией, а также "умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене". Под последним авторы понимают явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, конституции и органам, осуществляющим государственную власть. Нарушение этих требований также хотят сделать основанием для ликвидации.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Госдума, законопроект

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