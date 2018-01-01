В Госдуме предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О политических партиях", сообщило РБК.Основанием для ликвидации партии по решению Верховного суда предлагается сделать пожертвования от:иностранных государств и юридических лиц,иностранных граждан,лиц без гражданства,российских юрлиц с долей иностранного участия более 30%,международных организаций и общественных движений,анонимных жертвователей,НКО-иноагентов и юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до пожертвования,некоммерческих организаций, получавших в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования политической партии, ее региональным отделениям, денежные средства либо иное имущество от всех вышеперечисленных лиц.Кроме того, в закон предлагают добавить положение, что партия не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные конституцией, а также "умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене". Под последним авторы понимают явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, конституции и органам, осуществляющим государственную власть. Нарушение этих требований также хотят сделать основанием для ликвидации.