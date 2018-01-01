В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость

Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет согласно статистике.

ТАСС

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Согласно обнародованным 17 января данным Государственного статистического управления КНР в 2019 г. на 1 тыс. человек в среднем пришлось 10 новорожденных. Для сравнения, в 1950-х гг. этот показатель был в четыре раза больше.Темпы роста населения в Китае во многом замедляются под воздействием социально-экономических факторов, сообщила "РГ". Все больше молодых семей добровольно отказываются от рождения детей из-за дороговизны жилья, недоступности качественных медицинских услуг и образования. Ситуацию ухудшает и высокое число разводов.Китай является самой большой по населению страной мира: в 2018 г. число проживающих в стране граждан достигло 1,395 млрд человек. Более половины жителей (64%) - люди в возрасте от 16 до 59 лет. По данным экспертов, именно старение населения является одним из главных вызовов для национальной экономики.