Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Правительство России выделит из федерального бюджета 127,57 млрд руб. на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".

Москва, 17 января - "Вести.Экономика".Соответствующее постановление 15 января подписал Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра России."Осуществить в 2020-2027 гг. бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2027 году… Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - 127576979 (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)", — говорится в документе.Постановлением также установлено, что государственным заказчиком в отношении строительства ледокола является "Росатом", а застройщиком — ФГУП "Атомфлот", сообщило RNS.