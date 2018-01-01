ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

      11:08Распечатать
      Москва, 17 января - "Вести.Экономика". Правительство России выделит из федерального бюджета 127,57 млрд руб. на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".

      Соответствующее постановление 15 января подписал Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра России.

      "Осуществить в 2020-2027 гг. бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2027 году… Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - 127576979 (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)", — говорится в документе.

      Постановлением также установлено, что государственным заказчиком в отношении строительства ледокола является "Росатом", а застройщиком — ФГУП "Атомфлот", сообщило RNS.

      Рубрики: Бывший СССР, Правительство, Парламент

      Метки: правительство, ледокол

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить