Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

Алексей Гончарук. Фото: 24tv.ua

Москва, 17 января - "Вести.Экономика"."Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - отметил Гончарук на своей странице в Facebook в пятницу.Гончарук перечислил достижения возглавляемого им правительства за последние четыре месяца и подчеркнул, что главный вызов - окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе. "К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени", - заявил Гончарук.Враги не молчат, они действуют. "В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда", - подчеркнул Гончарук.Гончарук пришел на должность премьер-министра выполнять программу президента, который является для него "образцом открытости и порядочности", и именно с этим связана подача им заявления об отставке.Зеленский получил поданное Гончаруком заявление об отставке, глава государства рассмотрит документ и сообщит о своем решении, отметили в администрации Зеленского.